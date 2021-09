Plaza 0-1 Peñarol: el local se quedó con 10 y la visita pasó al frente gracias al canario Álvarez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primer tiempo

De estudio, así podría definirse el primer tiempo entre Plaza Colonia y Peñarol en el Prandi. Los dirigidos por Mauricio Larriera fueron fieles a su estilo de juego que prioriza la tenencia de balón para generar espacios en la defensa rival, pero enfrente tuvieron a un duro rival que supo cómo neutralizar esa posesión para que no se tradujera en peligro.



Por ese motivo el mirasol se limitó a intentar remates desde afuera del área que no lograron llegar al arco de Mele. Facundo Torres; en su vuelta a la cancha tras la lesión que lo marginó un mes, estuvo bien contenido por Souza, que hizo un despliegue físico importante en el retroceso para cubrir los avances del número 10 aurinegro.



A los 26 minutos Trindade remató a distancia, la pelota la interceptó la defensa Pata Blanca y esa jugada derivó en un pase filtrado de Souza para Dibble, que no pudo definir de la mejor manera.



Pero lo cierto es que los de Espinel también salieron con una idea clara: aprovechar la velocidad de sus atacantes para desnivelar de contraataque. Así fue que a la media hora de partido Nicolas Dibble le ganó el duelo en velocidad a toda la defensa aurinegra y remató al palo derecho de Dawson, que contuvo con seguridad.



A los 28 minutos llegó la primera jugada peligrosa para Peñarol: Canobbio le ganó el duelo individual a Camargo sobre el sector derecho, enganchó hacia el centro y remató al arco, pero el disparo salió centrado y se lo quedó Santiago Melé sin problemas.



En el cierre del primer tiempo, Ezeaquías Redín se fue expulsado por doble amarilla y Ceppelini tuvo un tiro libre que pasó cerca del ángulo derecho de Mele.



A los 37 minutos, Canobbio levantó el centro desde la derecha y Álvarez Martínez anotó el 1-0 parcial para el delirio de los hinchas visitantes. Y aquel partido que comenzaba siendo de estudio, sobre el final se tornó un poco más hacia el aurinegro ya que al local le costó el encuentro a partir de que jugó con uno menos.

La previa

Plaza Colonia y Peñarol se estrenarán en el Torneo Clausura a partir de las 15:30 en el Parque Prandi luego de las idas y vueltas generadas en la previa.



En un momento se llegó a plantear el Estadio Alberto Suppici como escenario debido al informe emitido por el Ministerio del Interior donde se manifestaba que el Prandi tenía un muro de seis metros con peligro de derrumbe.



Finalmente, los Pata Blancas lo arreglaron y podrán jugar en su casa un duelo trascendental para sus aspiraciones en el Clausura, pero también pensando en la tabla acumulada. El local es el líder de la Anual con 36 puntos y se encuentra a ocho del aurinegro, que tiene 28 unidades.



En caso de ganar, Plaza le sacaría 11 unidades a Peñarol y nueve a Nacional (tiene 30 puntos), que ayer empató 1-1 ante Cerro Largo en el Estadio Raúl Goyenola de Tacuarembó y dejó dos puntos claves por el camino.



Sin embargo, en caso de llevarse la victoria, los dirigidos por Mauricio Larriera quedarían a cinco de los de Eduardo Espinel y superarían por un punto a Nacional. Además, quedarían dos por encima de River, que ayer derrotó 1-0 a Cerrito con tanto de Matías Arezo.



El campo de juego luce en óptimas condiciones y está muy corto, lo que favorece el juego rápido de ambos equipos, según pudo comprobar Ovación en la entrada en calor de los equipos. Al mismo tiempo, se percibe claramente que está humectado, por lo que ninguno de los equipos tendrá impedimentos para desarrollar su propuesta futbolística.



“Sean bienvenidos a la vuelta del público al fútbol uruguayo”, dijo la voz del estadio a diez minutos de iniciar el partido. Los hinchas de ambos equipos explotaron en aplausos celebrando el ansiado retorno.