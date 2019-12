Plaza Colonia y River Plate, molestos por la fijación de la última fecha del Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fijó en la tarde de este lunes de manera condicional la fecha 15 (última) del Torneo Clausura, suspendida del domingo, para este jueves en dos horarios. Ello llevó a críticas de algunos clubes.

"Yo tengo intacta la chance de ser campeón, en los papeles le podemos ganar a Racing. Me sorprende esta fijación. Por algo será...", sostuvo "Chiqui" García, director deportivo de Plaza Colonia en Tiempo de Fútbol de Sport 890.

Es que los "patablancas" están cuartos en el Clausura a dos puntos de los líderes Peñarol y Nacional. Tienen chance de ganar el torneo en la última fecha o estirar una final

Así está la tabla del Clausura a falta de la última fecha.

"Me siento menospreciado, que no nos valoran. Hicimos una campaña brillante y la verdad que nos sentimos mal con esta fijación. No nos tienen en cuenta para definir el campeonato", agregó Ricardo García.

En una línea similar fue lo expresado por el presidente de River Plate, Willie Tucci en su cuenta de Twitter. "Algunos clubes juegan con resultados vistos, algunos juegan con público (noche) otros.... ¡otros no importan! La fechas más importante del año se juega un Jueves de tarde. Duele el fútbol...".

Así fijo de manera condicional la fecha 15 la AUF.

Liverpool vs. River Plate.

Cancha: Belvedere. Hora: 17.00.



Wanderers vs. Cerro.

Cancha Viera. Hora: 17.00.



Rampla Juniors vs. Fénix.

Cancha: Olímpico. Hora: 17.00.



Racing vs. Plaza Colonia.

Cancha: Roberto. Hora: 17.00.



Boston River vs. Danubio.

Cancha: Campeones Olímpicos (Florida). Hora: 17.00.



Defensor Sporting vs. Progreso

Cancha: Franzini. Hora: 20.30.



Peñarol vs. Cerro Largo.

Cancha: Campeón del Siglo. Hora: 20.30.



Juventud vs. Nacional.

Cancha: Estadio Centenario. Hora: 20.30.