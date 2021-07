Plaza Colonia logró un triunfo VARbaro en Maldonado y se puso la chapa de candidato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cada día la frase que Carlos Manta y Roberto “Chiqui” García eligieron para que fuera la de la filosofía de Plaza Colonia se hace más carne. “No sobra nada, no falta nada”. Los gerenciadores del fútbol “Pata Blanca” saben que el éxito del equipo se basa en el trabajo serio, la planificación, la prolijidad y las ganas de triunfar.

La diferencia entre Plaza y el resto de los equipos es que lo llevan a cabo; unos desde sus puestos gerenciales, otros desde los de entrenadores y otros desde su lugar en la cancha, donde está la verdad.



“No sobra nada”. Y no, porque el conjunto coloniense ganó ayer 1-0 en su visita a Deportivo Maldonado con un gol de Gonzalo Camargo en el que el VAR jugó a favor, ya que el línea Javier Irazoqui marcó offside y luego la tecnología demostró que no lo hubo.

MIRA TAMBIÉN Sueña a lo grande: Plaza Colonia apuesta al éxito deportivo generando identidad

Nicolás Dibble fue de los más peligrosos, pero le faltó compañía. Foto: Ricardo Figueredo

“No sobra nada” porque esta racha de siete partidos sin derrotas que alcanzó el equipo se basó en seis triunfos por un gol de diferencia y un empate, pero el mérito de la regularidad es digno de destacar.



Y después está la otra parte de la frase que también tiene validez. “No falta nada”. Primero que nada, porque el campeonato ya entró en su recta final, pues restan únicamente cuatro fechas y encuentra a Plaza Colonia como líder y con relativa luz sobre sus perseguidores.

“No falta nada” porque el objetivo de ganar el Apertura está ahí, al alcance de la mano y con el fixture a favor. Fénix (de visitante), Boston River (de local), Wanderers (en el Viera) y Rentistas (en casa) son los rivales del cierre de campaña; es decir, ninguno de los que está peleando arriba que son en teoría los más difíciles.

Cristian Rodríguez busca a quién pasarle la pelota. Foto: Ricardo Figueredo

“No falta nada” también porque Espinel hace jugar bien a Plaza y quizás haya algún desnorteado que diga: ¿cómo que juega bien si líneas arriba dice que gana con lo justo? Es que jugar bien no es jugar lindo, sino sacar el mayor provecho a las cualidades del plantel que se tiene. Y el técnico lo ha hecho muy bien, porque ayer vio que su equipo tenía la pelota, la iniciativa y era incisivo pero no culminaba. Sacó al “Cebolla” Rodríguez y a Dibble (dos pesos pesados en la ofensiva), recambió piezas y llegó al gol y al resultado. Eso es jugar bien.



“No falta nada”. No, porque para ser campeón hay que jugar bien, ganar y tener suerte. Y Plaza tiene la suerte del campeón, porque además de que el VAR le jugó a favor, en tiempo de descuento Tomás Conechny falló un penal para Deportivo Maldonado que hubiera significado dejar dos puntos por el camino. Pero no ocurrio y por eso el "Pata Blanca" se ganó la chapa de candidato al título del Apertura.