Plaza Colonia tiene identidad y lidera el torneo Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Plaza Colonia es uno de los líderes del torneo Clausura. Ganó los tres partidos que jugó al igual que Nacional. Los colonienses han logrado en el inicio del torneo ratificar lo que ya habían insinuado en el Intermedio. Además, Plaza está hoy en séptimo lugar de la tabla Anual, en zona de clasificación a las copas internacionales.



“Estamos disfrutando la tranquilidad”, dijo Carlos Manta, uno de los directores deportivos y padre del proyecto de Plaza junto a Roberto “Chiqui” García. “Salimos un poco de la angustia del descenso, que en Uruguay es un tema muy estresante”.



Justamente, según Manta, haber aprendido a jugar por el descenso resultó clave. “Por ejemplo, en los dos últimos partidos no jugamos bien, o lindo, pero fuimos aplicados y sacamos los resultados”, admitió el director deportivo.

Manta y García fueron los responsables de darle el equipo a Matías Rosa, que había sido acercado al club por Mario Szlafmyc, el técnico que logró ascender a los colonienses y se fue en marzo pasado. Primero lo de Rosa fue un interinato, pero tras el Apertura se lo confirmó en el cargo.



“Lo elegimos por su perfil, porque lo vimos trabajar y sobre todo porque se abrazó al proyecto de Plaza. Porque nosotros tenemos un proyecto”, explicó Manta, no sin ironía.

EL TÉCNICO. Matías Rosa tiene 37 años y es de Tacuarembó. Trabajó en Montevideo en las formativas de Miramar Misiones junto a Szlafmyc, en las de Wanderers y fue ayudante de Gustavo Ferrín en Cerro.



Estaba en Nueva Palmira, a donde se había mudado buscando una mejor crianza para sus hijos, cuando recibió el llamado de Szlafmyc, quien lo sumó a las formativas de Plaza. En Nueva Palmira estaba a cargo de todas las categorías del club Polanco. “Ellos me abrieron las puertas para poder seguir en el fútbol, que es lo que me gusta. Y gracias a eso pude seguir en la actividad deportiva”, reconoció Rosa. Hoy vive unos días en Colonia y otros en Nueva Palmira, donde tiene una escuela de fútbol.

“Estamos respirando como locos. Más allá de este momento, que es precioso, lo que más rescatamos es ir saliendo de la posición del descenso. Pasamos muy mal y no queremos volver a estar entre los tres que descienden”, admitió.



“Creo que lo mío se dio porque era lo más cercano cuando renunció Mario. El primer partido fue el empate con Fénix 2 a 2. Las cosas se fueron dando en un inicio, luego entramos en una racha en la que no podíamos ganar y terminamos bien el Apertura. Y ahí arrancamos nosotros de cero el proceso”, explicó el técnico. “Pudimos armar todo de cero con una filosofía un poco diferente y con un plantel más corto. Cuando agarramos había 30 jugadores y ahora somos 25”, dijo, y pasó a explicar su filosofía. “Siempre intentamos que el jugador tomara conciencia de lo que nos estábamos jugando. Y de que lo colectivo siempre está por encima de las individualidades. Ellos saben que el que no corre, no juega. Tratamos de ser honestos. Somos un grupo muy humilde, que prácticamente no tuvimos contrataciones, salvo la del ‘Flaco’ Fernández y un español que no ha jugado. Confiamos en lo que teníamos. Igual sabemos que este momento está relindo, pero que todavía falta mucho. Este pequeño colchoncito de puntos lo que nos permite es trabajar un poco más tranquilos, pero seguimos con el partido a partido; el día a día. Y nuestra frase de cabecera es vivir el partido minuto a minuto. A veces lo podemos hacer y a veces no”.

ayer Libre con partido de Tercera Ayer el plantel de Plaza Colonia tuvo jornada libre tras la victoria obtenida el domingo ante Cerro Largo. Sin embargo, los futbolistas que quedaron afuera del plantel frente a los arachanes y los suplentes le pidieron al entrenador Matías Rosa para jugar en la víspera en Tercera División ante Danubio. Eso demuestra claramente cómo tanto los que juegan como los que no lo hacen están consustanciados con el club y con el proyecto.

“El proyecto somos todos”, suele decir el entrenador, que no podrá contar con Haibrany Ruiz Díaz, quien llegó a la quinta amarilla y no jugará ante Cerro. No hay lesionados. Matías Caseras ya está totalmente recuperado de la lesión y ha comenzado a sumar minutos de fútbol. Seguramente el volante que regresó este año al club dará una mano importante.

Fuertes en el Prandi. Plaza viene de vencer a Cerro Largo, lo que ya había hecho en el Intermedio. “En el primer partido en líneas generales fuimos superiores a Cerro Largo. Esta vez ellos nos superaron, pero tuvimos una solidez defensiva importantísima y sabíamos que alguna oportunidad íbamos a encontrar”, explicó quien prácticamente no hizo variantes a pesar de la fecha entre semana.



Y la oportunidad estuvo en los pies de Cecilio Waterman. “Está derechito. Sabemos que lo tenemos ahí y que la que le quede la va a mandar a guardar, porque está con mucha confianza”, dijo sobre el panameño, quien llegó al club a principio de año y lleva anotados 12 goles. “Al comienzo estaba jugando de extremo y después lo pasé de 9. Se ha afianzado como centrodelantero y se complementa muy bien con Suhr”.



Otro punto alto del equipo es Facundo Waller. “Tiene un potencial impresionante y ha podido superar lo de las lesiones. Está muy bien y no tiene ninguna limitación. Está muy fuerte de cabeza”, dijo.

Para Rosa, lo más importante de Plaza es el proyecto. “Cuando llegué encontré un proyecto madre que involucra a los juveniles y Primera División, que está por arriba de muchos clubes. Tenemos muchas cosas, hay un proyecto bien lindo acá y sinceramente es un placer ser parte del mismo”, afirmó; y contó sobre las camionetas que recorren los diferentes puntos del departamento, como Nueva Palmira o Carmelo por ejemplo, recogiendo a los jóvenes de las formativas. Salen de mañana para llevarlos al entrenamiento y luego los vuelven a llevar a sus respectivos hogares.



También destacó las comodidades con que cuentan. El complejo con tres canchas, dos de ellas sintéticas, lo que permite que puedan trabajar siempre. Y las concentraciones. Cuando juegan en Montevideo de visitantes se quedan en las cabañas del club Esparta, en Valdense, y cuando juegan en casa concentran en el mismo Prandi.



Justamente, el próximo fin de semana Plaza recibirá a Cerro en su campo. “Uno de los objetivos es hacernos fuertes jugando en el Prandi. Hacer valer la localía, salvo con los grandes con los que tenemos que jugar en el Suppici. Queremos que el jugador sienta el Prandi como su casa y que los visitantes lo sufran”.