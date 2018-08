La plata lo puede todo

Un partido del torneo español se jugará en Estados Unidos, por primera vez desde su creación en 1928, anunció ayer la Liga de fútbol profesional (LaLiga) en el marco del lanzamiento de una filial dedicada a su promoción en América del Norte.

“LaLiga ha previsto organizar un partido oficial de la temporada en Estados Unidos, siendo la primera vez que un partido (de Liga) se juega fuera de Europa”, señaló en un comunicado, sin precisar la fecha reservada ni los equipos involucrados.

Para crear esta filial, el campeonato español eligió aliarse con Relevent, empresa promotora de la International Champions Cup (ICC), un torneo estival que acapara la pretemporada de los grandes clubes europeos.

Esta empresa conjunta, creada para 15 años y propiedad al 50% de las dos entidades, fue bautizada como LaLiga North America. Su fundación busca asegurar la promoción del fútbol y de la competición española en los Estados Unidos y en Canadá.

Este paso sobre el mercado norteamericano confirma la gran ambición internacional de la Liga. Este martes, el campeonato español anunció un acuerdo con la red social Facebook para retransmitir el campeonato español gratuitamente y en directo en el sur de Asia.

LaLiga registró durante la temporada 2016/17 3.600 millones de euros de ingresos, el 40% de los cuales corresponden a los derechos de TV, alcanzando un beneficio antes de impuestos de 234 millones de euros. Para la 2017/2018, LaLiga aseguró que espera superar por primera vez la barrera de los 4.000 millones de euros de ingresos.

La temporada 2018/19, con VAR incluido, arranca esta misma jornada.

Fecha 1:

Hoy: Girona vs. Real Valladolid y Real Betis vs. Levante. Mañana: Celta de Vigo vs. Espanyol, Villarreal vs. Real Sociedad y Barcelona vs. Deportivo Alavés. Domingo: Eibar vs. Huesca, Rayo Vallecano vs. Sevilla y Real Madrid vs. Getafe. Lunes: Valencia vs. Atlético Madrid y Athletic de Bilbao vs. Leganés.

Dos celestes:

Los lectores del diario catalán Mundo Deportivo eligieron el 11 ideal de la Liga española y aparecen dos uruguayos: Diego Godín y Luis Suárez. El equipo lo completan: Ter Stegen, Piqué, Semedo, Jordi Alba, Modric, Rakitic, Coutinho, Messi y Bale. Ocho del Barcelona, uno del Atlético y uno del Real.