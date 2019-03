Plantel tranquilo, unido y con confianza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada uno de los jugadores fue llegando de manera particular al Aeropuerto Internacional de Carrasco, aunque algunos decidieron quedarse en Los Céspedes por comodidad o porque no tenían ningún familiar que los acercara. Desde el primer momento lo que se percibió fue un buen clima, pese a los resultados adversos de las primeras tres fechas en el Apertura, donde Nacional aún no ha podido ganar y apenas sumó dos puntos de nueve posibles.

Álvaro Pereira se mostró algo molesto con un sector de la prensa. “Me causa mucha gracia que digan que Nacional no tiene referentes. Hay jugadores de sobra y un referente no sólo lo es por la edad o la trayectoria, lo es por la madurez y por la capacidad de llevar un grupo adelante. Los invito a que busquen la definición en el diccionario”, apuntó “Palito”.

Ya en el avión, los jugadores se sentaron del medio hacia adelante y cuando la jefa de abordo felicitó a “Coco” por su cumpleaños, algunos se animaron a cantarle tímidamente al capitán de la institución, que ayer llegó a los 36 años. Conde desde su llegada al aeropuerto recibió llamadas de familiares y amigos.

Todos en Nacional son conscientes del mal comienzo de temporada. Saben que deben mejorar los resultados; también el funcionamiento. Pero ese hecho no opacó la tranquilidad del plantel, que se muestra unido. Hay confianza en que se puede empezar a revertir la pisada desde mañana, cuando los albos debuten en la Copa Libertadores contra Zamora (hora 21.30 de Uruguay), que es en lo previo el rival más débil de la serie, más allá de que es el campeón del fútbol venezolano y el más ganador de la última década.

Hoy el plantel entrenará en doble turno en una cancha cercana al hotel Eurobuilding Express Barinas donde la delegación se está hospedando. El movimiento será cerrado a los medios, ya que el entrenador Eduardo Domínguez terminará de delinear el equipo titular. Aunque no había certezas, seguramente no habrá reconocimiento del estadio Agustín Tovar “La Carolina”.