Uno llegó para ser titular, mientras que el otro fue una apuesta de Diego López que salió bien. La referencia es para Cristian Lema y Brian Rodríguez. Ambos debutaron como titulares en el Apertura y el entrenador habló sobre ellos.

"Siempre un debut es difícil y más para un pibe como él", expresó López sobre Rodríguez y agregó: "Pero escucha mucho a los grandes. Tenemos como jugadores como Gargano, el "Cebolla" o el "Lolo" que lo aconsejan. De hecho jugó en el lugar de Estoyanoff y él lo ayudó siempre".

Sobre el argentino remarcó: "Cayó muy bien en el grupo. Él es un buen muchacho y el grupo también es muy bueno, por eso se adaptó bien. Hoy por suerte pudo hacer un gran partido".

En relación al juego en sí mismo, el "Memo" afirmó que: "Peñarol no se desesperó y trató de jugar por abajo y llegar por afuera. Esa fue una zona que pudimos controlar bien y donde nosotros también golpeamos cuando la usamos".

Una de las polémicas de la noche fue la salida de Lucas Viatri ya que en la transmisión televisiva se pudo observar un intercambio de palabras con el entrenador, aunque este le restó importancia. "Lo que pasó después es algo interno", manifestó y manejó: "Su reacción está bien, les pasa a todos. Tienen que entender que hay otros compañeros que quieren jugar, este es un plantel muy competitivo".

En relación a la salida del "Cebolla", remarcó que "fue él quien la pidió por un dolor en el gemelo".

Antes de finalizar, hizo referencia a Gastón Rodríguez: "Entró bien. Los que entraron lo hicieron bien. Estando en Peñarol si no ganás sos criticiado y Gastón lo sabe porque ya estuvo en el club. Las críticas si son constructivas ayudan, pero por suerte no se quedó con el clásico y al final nos ayudó a ganar este partido".

"Es una alegría porque no se me estaban dando las cosas"

Falló uno de los penales en la Supercopa que Peñarol no pudo ganar y eso llevó a que recibiera muchas críticas y sobre ellas, Gastón Rodríguez aseguró: "Pasé momentos complicados después de errar el penal en el clásico pero por suerte hoy se dio el gol".

"Es una alegría porque no se me estaban dando las cosas. Sé que sigo en el debe, pero por suerte le di la alegría a los hinchas. Le quiero agradecer al cuerpo técnico, a mis compañeros y a mi familia. Los referentes me hablaron mucho cuando vine y estoy muy agradecido a ellos", agregó el delantero.

Sobre la llegada de su hermano manifestó: "Por suerte 'Maxi' pudo llegar y le dará muchas cosas buenas al plantel". En relación al juego ante Defensor, finalizó: "Llegamos muchas veces y el gol no aparecía, pero por suerte lo pude hacer en la última".