El plantel de Coito tiene muy poco de juvenil

Una y otra vez se habla del proceso. Está claro que la selección mayor es solo la punta del iceberg y es, por la calidad de sus jugadores, una de las aristas más visibles del trabajo que comanda el maestro Tabárez, pero que también integra, entre otros, Fabián Coito.

Y una vez más es al entrenador de la Sub 20 al que hay que destacar y no solo a él, sobre todo a los jugadores que hoy en día forman parte de esta selección. Es que sus virtudes no solo los han llevado a vestir la camiseta celeste, también les permitieron debutar en Primera División mucho antes que varios jugadores o a una edad a la que no todos lo consiguen: antes de los 20 años.

Este dato es algo que se puede comprobar y para hacerlo se puede tomar la última convocatoria de Fabián Coito para los entrenamientos que se realizaron esta semana. El técnico citó a 28 futbolistas y 17 de ellos ya hicieron su debut en Primera División con sus clubes, un hecho que no es menor y que demuestra por un lado la necesidad de los equipos y por otro la calidad de los jugadores.

Consultado sobre esta situación, el propio Coito le dijo a Ovación: “La experiencia es muy buena y a ellos les suma un montón para mostrarse, cada vez es más habitual que a esta edad estén jugando en Primera. Muchas veces los equipos necesitan llenar el cupo de jugadores y por eso los suben, pero también se trata de promoverlos por un tema económico y también de promoción”.

El hecho es que no es casualidad de la buena cantidad de jugadores y estos 17 no son los únicos. Sin ir más lejos, jugadores como Mauro Brasil y Francisco Ginella, que no estuvieron por lesión, también han jugado y han sido regulares tanto en Rampla Juniors como en Wanderers.

“Para los jugadores es muy beneficioso por las cosas que les da la competencia, porque no es lo mismo jugar en Primera que en su división. La autoestima, la confianza, el hecho de compartir vestuario con jugadores experientes, todo es importante”, señaló Coito, quien aprovecha eso pero también lo sufre.

Es que la presencia en Primera División de muchos jugadores le “complica” el trabajo con las juveniles. Sin ir más lejos, Sebastián Cáceres y Brian Ocampo no pudieron ir a entrenar en la pasada jornada porque se tuvieron que preparar para el pico que juegan esta tarde Liverpool y Nacional. En el caso del jugador negriazul, ha sido titular en todos los partidos de su equipo durante el Torneo Clausura, mientras que el volante tricolor ha tenido varias oportunidades dentro del equipo de Alexander Medina.

El entrenador hace referencia también a que las presencias de los jugadores en Primera División hace que a los jugadores se les haga más difícil hacerse presente en los entrenamientos o incluso en los amistosos que disputa la selección. “El martes que viene jugamos con Perú un amistoso y es muy difícil que estén los que jugaron el domingo en sus clubes, pero el jueves jugamos la revancha y es complicado que estén los que juegan el sábado siguiente”, manifiesta Coito, aunque se muestra más que satisfecho con los planteles que le ha tocado trabajar y con que los chicos se puedan desempeñar en Primera División.

EXTERIOR. Otra particularidad que ha caracterizado a esta selección Sub 20 es la gran cantidad de jugadores que juegan afuera de Uruguay y que son elegibles para Fabián Coito. Hasta 10 futbolistas podrían ser escogidos por el entrenador de la Sub 20 y que hoy se desempeñan en el exterior, lo que sin duda es un paso más allá de jugar en la Primera División de Uruguay.

Franco Israel, Renzo Rodríguez, Ronald Araújo, Edgar Elizalde, Rodrigo Zalazar, Agustín Dávila, Pablo García, Juan Manuel Sanabria, Joaquín Ardaiz y Nicolás Schiappacasse son algunos de los jugadores que tienen la posibilidad de actuar en el exterior y aprovechar de esa experiencia y eso es una de las cosas que deja más tranquilo a Coito.

“Una buena parte del grupo con el que se ha trabajado es de jugadores que están en el exterior y sin duda con sus experiencias pueden aportar mucho” y además precisó que hay tres casos bien marcados. “Hay chicos que se fueron sin haber jugado en Primera, otros que tuvieron la chance y luego emigraron, pero hay un grupo que jugó en Primera en sus clubes y hoy están en la Primera en Europa, como Nicolás Schiappacasse o Joaquín Ardaiz”, agregó un Coito que se muestra esperanzado con esta interesante generación.



Los 17 jugadores de Primera.

- Mauro Silveira (Wanderers)

- Bruno Suárez (Atenas)

- Bruno Méndez (Wanderers)

- Sebastián Cáceres (Liverpool)

- Ezequiel Busquets (Peñarol)

- Martín Barrios (Racing)

- José Neris (River Plate)

- Ignacio Laquintana (Defensor Sporting)

- Thomás Chacón (Danubio)

- Maximiliano Araújo (Wanderers)

- Brian Rodríguez (Peñarol)

- Juan Manuel Boselli (Defensor Sporting)

- Maximiliano Rodríguez (Danubio)

- Facundo Milán (Defensor Sporting)

- Darwin Nuñez (Peñarol)

- Emiliano Gómez (Defensor Sporting)

- Brian Ocampo (Nacional)