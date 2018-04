“No fue una noche en la que estuviéramos muy acertados. No fue una buena noche general y Torque jugó muy bien. Hay que reconocerlo. Movió bien el balón y si no estábamos atentos íbamos a correr mucho. En el segundo hicimos bastante por el primer gol, pero no llegó. Incluso con el penal”, le dijo Marcelo Suárez a la televisión tras el encuentro en el Estadio Centenario.

El entrenador de turno aurinegro agregó que “el equipo en el primer tiempo corrió mucho detrás del balón y siempre tenían gente libre en el mediocampo. Eso intentamos corregirlo en el entretiempo y los cambios fueron pensando en encontrar el gol. Por ahí manejamos un poco más la pelota en el segundo tiempo, pero el segundo gol nos hizo sentir mucho el desgaste”.

Acerca de la presión de Torque, Suárez dijo que “nos complicó porque teníamos que estar atentos y en el primer tiempo abusamos del pelotazo”.

Peñarol no solo perdió un partido, sino que además el invicto en el Apertura y la chance de ser nuevamente único puntero: “Nos duele mucho porque es un grupo que no está acostumbrado a esto, somos conscientes de que no jugamos bien y tenemos una revancha el miércoles. Ya pensamos en Atlético Tucumán porque teneos que ganar pensando en clasificar”.

Por último, Suárez reconoció que “el plantel está cansado y nos cansó mucho el rival. Por eso hay que recuperarnos para retomar la forma y acumular ganas para poder lograr el triunfo el miércoles”.