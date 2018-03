Un planchazo provocó una doble fractura espeluznante

La terrible incidencia, que terminó con la fractura de la pierna derecha de Joao Paulo se registró en el partido que por el Campeonato Carioca disputaron Botafogo y Vasco da Gama.



Rildo, de Vasco de Gama, fue a buscar una pelota con mucha vehemencia y le metió un tremendo planchazo a Joao Paulo, lo que generó una doble fractura (tibia y peroné) espeluznante, que lo mantendrá alejado de las canchas por seis meses.



La acción no fue castigada por el árbitro con tarjeta roja y posteriormente, aunque la Comisión de Arbitraje consideró que Leonardo García Caballero se equivocó al no expulsar al atacante de Vasco no lo alejará de las funciones.



Analizadas las imágenes de la acción que se dio en el estadio Nilton Santos este domingo los especialistas consideraron que el juez no percibió la gravedad de la lesión durante el partido.