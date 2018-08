Un plan con seis cambios

Nacional necesita una victoria mañana contra Racing para cortar el mal momento luego de las derrotas contra San Lorenzo y Defensor Sporting, para seguir con ventaja en la Tabla Anual, no perder pie en el mano a mano que por ahora tiene con Peñarol en el Clausura y para que el momento no se transforme en una racha negativa, que alcanzaría los tres partidos sin triunfos.



Alexander Medina colocará su máximo potencial contra Racing y no especulará, más teniendo en cuenta que no tiene doble competencia hasta dentro de un mes, cuando reciba al equipo argentino en la vuelta de la Sudamericana el próximo miércoles 26 de septiembre en el Gran Parque Central.



Gonzalo Bergessio entrenó ayer con normalidad y será titular, luego de superar una sobrecarga muscular en el gemelo, que lo hizo salir antes de finalizar el encuentro frente a los violetas.



Respecto al equipo que el “Cacique” Medina paró el domingo pasado, es factible que regresen seis de los habituales titulares: Esteban Conde, Jorge Fucile, Rafael García, Luis Aguiar, Sebastián Fernández y el “10”, Tabaré Viudez.



El único jugador de los que habitualmente ha sido titular que no jugará mañana será el argentino Rodrigo Erramuspe, porque está suspendido tras alcanzar las cinco tarjetas amarillas en el Franzini.



Precisamente, ese será el único cambio si tomamos como referencia el encuentro que Nacional jugó en el Nuevo Gasómetro, con el ingreso de Marcos Angeleri, que no se mostró seguro contra los violetas y padeció en el complemento la velocidad de Martín Correa, quien fue la figura de ese encuentro.



Pasando raya, Nacional jugaría mañana con Esteban Conde; Jorge Fucile, Marcos Angeleri, Rafael García, Alfonso Espino; Matías Zunino, Christian Oliva, Luis Aguiar; Tabaré Viudez, Sebastián Fernández y Gonzalo Bergessio.



Si esta oncena se confirma, sería la primera vez que Angeleri y García jugarían juntos e la zaga central tricolor. El que siempre venía repitiendo en ambos torneos era Erramuspe.



Aguiar, sin minutos ante Defensor Sporting, regresará al equipo e intentará darle un mayor volumen de juego al equipo, algo que le viene faltando en los últimos juegos.

RECUPERADO Gabriel Neves ya entrena con el resto del equipo| Luego de superar la fractura en el dedo chico de su pie izquierdo, Gabriel Neves desde el martes está entrenando con total normalidad con el primer equipo tricolor. Ahora el fernandino se pone a punto en lo futbolístico para poder estar a la orden de Alexander Medina.