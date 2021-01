El plan retorno: el "Morro" García vendrá, ¿qué otro ex-Nacional puede acompañarlo?

Este contenido es exclusivo para suscriptores



Sin misterios. Nacional, que confía ganar el Campeonato Uruguayo 2020 aunque haya aspectos en los que deba elevar su rendimiento, no pierde de vista que tiene que fortalecer el plantel para la temporada 2021. Y es por ello que desde hace bastante tiempo está trabajando en la posibilidad de realizar varios fichajes. Uno de ellos se considera que se hará realidad el 1° de julio, aunque se sueña con poder concretarlo antes, y por el otro han habido contactos entre el jugador y el mánager Iván Alonso.

El fichaje que está a punto de caramelo, es el de Santiago García. El que se busca concretar, porque su nombre está en carpeta desde la temporada anterior, es el del mediocampista Mauricio Pereyra, actual jugador del Orlando City de la MLS.

Por el “Morro” las gestiones que se efectuaron para apurar su llegada al club no fueron nada fructíferas debido a que el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, está empeñado en complicarle la vida al jugador uruguayo, quien ya se despidió del “Tomba” porque no va a ser utilizado por el nuevo entrenador.

By Edward Piñón

Si bien su contrato vence en junio, razón por la cual en filas tricolores existe la certeza de que en julio volverá al club de sus amores, los diálogos de con Mansur no han prosperado en la medida de lo previsible porque por estos cinco meses en los que tiene agarrado de las manos al “Morro” pidió el pase de Mathías Laborda o el de Guzmán Corujo o la mitad de Gabriel Neves. Algo así como solicitudes para que lo manden a freír papas.

Un posible regreso de Pereyra, en tanto, está en la consideración tricolor por dos aspectos: su talento y el vínculo deportivo que tiene con el propio “Morro”.

De hecho, en Nacional saben que el delantero supo reconocer que fue el compañero con el que mejor se entendió dentro de una cancha.

Este aspecto, cabe señalarlo, lo puso arriba de la mesa el atacante en una nota que en mayo de 2020 le hicieran en el programa Locos por el Fútbol (Del Sol 99.5).

Aunque el tiempo pasa, una cosa es segura, la calidad no se perdió. Pereyra, actual jugador de Orlando City de la MLS, está muy bien considerado en su equipo, tanto que se estima que una superación deportiva puede pasar por el lado de ayudar al talentoso mediocampista con otro jugador que le acompañe en la elaboración. Esto refleja que está en buen nivel.

También se sabe que si hubiese éxito en las dos negociaciones, los presididos por José Decurnex no se quedarán quietos ni conformes.

Hoy la gran mayoría de la dirigencia entiende que también es imprescindible que el plantel principal se vea potenciado en al menos otros dos futbolistas más.

Son conscientes que ha sido bueno bajar el presupuesto, pero también que hay que dotar al equipo de otro peso.

En principio la prioridad se pondrá en un lateral izquierdo y en otro mediocampista, pero con características muy diferentes a las que aportará el argentino Andrés D’Alessandro y el propio Pereyra si se concreta su llegada.

En esta materia, la de un volante con foco en la contención, que entregue lucha y presencia fuerte, por ahora no hay en vista ningún jugador especial. Ni tampoco se han recibido ofrecimientos.

No se descarta, incluso, que los ojos se pongan fuera del mercado uruguayo, porque es claro que la situación económica puede ser favorable para incorporar un futbolista argentino que esté vigente. Y que aporte gran despliegue físico.



torneo clausura

Felipe Carballo se perfila para jugar

El regreso de Felipe Carballo, recuperado de la sobrecarga muscular que le impidió jugar ante Cerro Largo, puede permitirle a Jorge Giordano armar un tridente en el mediocampo con Emiliano Martínez y Gabriel Neves.



Si bien es cierto que Martínez arrastra 4 tarjetas amarillas, y si ante Wanderers el sábado recibe otra se perderá el clásico del próximo miércoles, el entrenador siempre ha puesto de manifiesto del hecho de que el partido que se afronta siempre es el más importante. El otro regreso al plantel es el de Thiago Vecino. Su presencia en el once titular no está tan definida. Podría hacerlo si el DT apuesta por una figura táctica de 4-4-2 y no el 4-3-3.