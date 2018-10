Una pirueta fallida y una protesta válida

Una pelota que se fue al costado del campo de juego y que cayó en los pies de Juan Ramón Carrasco. El entrenador quiso hacer una pirueta y no le salió. Acto siguiente, todo el estadio se le cayó encima con una silbatina generalizada.

Minutos más tarde, centro y pelota que cae en el área del equipo aurinegro. Cabezazo de Alex Silva que termina en la red, pero el primer asistente cobra offside. La transmisión televisiva enfocó al entrenador de Fénix y su rostro era un tanto incrédulo... no salió al segundo tiempo. La protesta, válida, porque el gol debería haber sido cobrado, decretó la expulsión del técnico. Sin embargo, tras el partido declaró: “Me quedé observando a los jueces con una mirada plausible, el cuarto árbitro me hizo seña para que me fuera y yo señalé para arriba y le dije que me quería quedar porque el día estaba lindo”.

Lo cierto es que el debut de “JR” en el campo mirasol fue bueno en rendimiento, pero malo en el resultado porque los aurinegros se llevaron los tres puntos y cortaron una racha de cinco juegos sin poder ganarle al DT.