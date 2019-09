Piquerez volvió a vivir en River Plate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Estoy muy contento. Siento una felicidad enorme de estar acá. Y de estar en el lugar que estamos”, dijo Joaquín Piquerez, quien acababa de llegar al Saroldi para encarar el primer entrenamiento de una semana que es muy especial para River Plate.



“Sabemos que lo que vamos a jugar el domingo es histórico para River. Esta es una semana hermosa, divina para nosotros. Trataremos de disfrutarla y de preparar la final de la mejor manera”, agregó el volante que llegó al Prado para jugar el Torneo Intermedio.

“Por suerte cuando vine el grupo me aceptó muy bien. Todos me trataron como si fuese uno más y como si hubiese estado siempre acá. Esa confianza que me transmitieron fue lo que me permitió adaptarme rápido al equipo”, contó quien se enteró cuando faltaban dos semanas para iniciar el torneo que no iba a seguir en Defensor Sporting, el club donde se crió.



“Me comunicaron que el cuerpo técnico no me iba a tener en cuenta un par de semanas antes de que arrancara el Intermedio. Yo tenía seis meses más de contrato y ellos querían que me fuera a préstamo. Pero no estuve de acuerdo en ir a los clubes donde ellos me querían mandar. Y entonces la mejor decisión que tomamos con Defensor, de mutuo acuerdo, fue que me rescindieran el contrato. Y quedar libre. Así vine a River Plate, como jugador libre”, explicó Joaquín, para quien tener que dejar Defensor Sporting fue un momento muy duro. Es que había arrancado en la escuelita del profesor César Santos.

FAMILIA. “Hacía muchos años que estaba en el club, desde niño. Defensor Sporting es un club muy querido para mí, pero no me tocó salir de la mejor forma. O de la manera que hubiese querido. Lo sentí mucho, fue un golpe que no esperaba. Por suerte, mis padres me ayudaron mucho a mantenerme fuerte. Y llegó el interés de River, un club al que le estoy muy agradecido”, afirmó el joven de 21 años quien siempre contó con el apoyo de los suyos. Es más, sus padres y su hermana siempre están en la tribuna. Lo hacían antes en Defensor Sporting y lo hacen ahora en River Plate.“Siempre están al firme apoyándome, aún cuando no juego. Y eso es muy importante para mí”.

Juegos. Piquerez se divierte con sus nuevos compañeros. Foto: Leonardo Mainé.

Piquerez hizo todas las divisiones formativas en el club del Parque Rodó y saltó de Cuarta a Primera de la mano de Eduardo Acevedo. Tenía sólo 18 años cuando comenzó a entrenar con el plantel principal. Y en el Torneo Apertura debutó por una lesión de su compañero Ayrton Cougo.



Al volante le dolió tanto la decisión de los violetas, y sobre todo la forma en que actuaron con él, que hasta llegó a pensar en dejar el fútbol.



“Fue una decisión del técnico, que no me quería, y capaz que de alguna manera me la veía venir por cómo venía la mano en los entrenamientos, donde nunca me ponía. Pero Risso nunca me lo dijo de frente. El que me lo comunicó fue Fernando Fadeuille. Yo no me quería ir del club y mucho menos salir de esa forma de Defensor”.

LO POSITIVO. De todas maneras, desde que dejó el club en el que se crió no paran de pasarle cosas buenas. Casi al mismo tiempo llegó el interés de River Plate y la citación a la selección Sub 23 para jugar los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en Lima. Ya había estado en el proceso de las juveniles celestes integrando la selección Sub 17 que dirigió Santiago Ostolaza.



“Desde que me fui de Defensor Sporting sólo me pasaron cosas divinas. Los Juegos Panamericanos, volver a jugar, ser titular y ahora estar peleando el Torneo Intermedio, que es algo histórico para River. Sufrí mucho, pero después todo resultó ser una alegría tremenda”, reconoció quien fue titular en cinco de los siete partidos de los darseneros en el Intermedio. Sólo faltó cuando estuvo en Lima con la selección uruguaya. Por eso no enfrentó a los violetas. Pero anotó un golazo en el partido que los dirigidos por Jorge Fossati empataron 1 a 1 frente a Nacional en el Gran Parque Central.

“Creo que las cosas buenas vienen de arriba, porque el cuerpo técnico lo que nos transmite es impresionante. Nos transmite una confianza bárbara en nosotros mismos. Y su idea la hemos tomado muy rápido y sabemos plasmarla en la cancha. Desde el primer día arrancamos a trabajar de una forma y fue por ese camino que las cosas nos han salida bien”, dijo intentando explicar las razones sobre la gran campaña de los darseneros en el Intermedio, donde terminaron invictos y ganaron la serie A, que en lo previo era la más difícil porque allí estaban los dos grandes.



“Lo que dice Jorge (Fossati) son palabras mayores para nosotros. El grupo se vio impactado con su llegada por la gran trayectoria que tiene. Es un punto a favor que tenemos nosotros y lo tenemos que aprovechar de la mejor manera”, contó.

El domingo, Piquerez volverá a jugar en el estadio Franzini. “Pahh va a ser una tarde de sentimientos encontrados. Es la cancha donde todo empezó para mí”, afirmó y brindó su opinión sobre el otro finalista del torneo.



“Liverpool es un cuadro muy sólido, cuyos jugadores vienen entrenando hace mucho juntos. Creo que va a ser un partido muy complicado, pero va a estar muy lindo al mismo tiempo”, finalizó el volante.



Unos minutos más tarde ya se había cambiado y mientras esperaba el comienzo de la práctica disfrutaba jugando con sus compañeros. Los que lo acogieron como uno más y le devolvieron las ganas de seguir jugando al fútbol.