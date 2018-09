Pierre Webó: "Estoy dando todo para que Medina me utilice"

"Estoy motivado, muy agradecido y sorprendido con el recibimiento de los compañeros. Ahora (Alexander) Medina decidirá, yo estoy dando todo en los entrenamientos para que me utilice", manifestó Pierre Webó en la conferencia de prensa en Los Céspedes.

El delantero camerunés insistió sobre la felicidad que siente por la manera en la que todo el club está trabajando para que él se acople inmediatamente. "Estoy muy agradecido por el recibimiento por los compañeros y el cuerpo técnico. Me ha sorprendido por el comportamiento de los compañeros y el buen trato que he tenido. Lo que veo y siento es que todo el mundo me quiere facilitar las cosas, para que esté lo antes posible incorporado al grupo. Son pequeños detalles pero son cosas que suman".

Sobre la trascendencia que puede tener su experiencia en el equipo, Webó fue muy claro: "Esto es un equipo, es fútbol y todos suman. Vengo a un equipo a sumar, a aportar mi granito de arena para lograr el objetivo".

"En el diálogo que tuve con (Alexander) Medina le dejé claro que estoy motivado porque es un escudo que respeto, quiero y amo. Nadie puede dudar del cariño que siento por este equipo", contó Webó sobre la charla que había sostenido con el entrenador antes de emprender el viaje hacia Montevideo. Además, agregó: "Aunque llevaba muchos años jugando en Europa fui sincero con Medina y le dije lo que sentía".

En lo que respecta a la posibilidad de que el sábado ocupe un lugar en el banco de suplentes, el atacante africano indicó: "El entrenador es el que tiene que decidir. Yo estoy entrenando con el equipo, conociéndonos poco a poco, pero es claro que no hay mucho margen, así que estoy dando todo para que me utilice".

Webó no quiso mirar hacia el futuro, ni pensando en un contrato más amplio ni en clásico de la fecha número 13. "El fin de semana tenemos un partido muy importante porque venimos de una derrota. Hay que ganarle el sábado a Liverpool en su campo, un campo muy difícil. Así que no hay que pensar más allá de mañana. Yo soy un uruguayo más, así que quedarme o no hacerlo no es una cuestión que deba pensar ahora, la idea es colaborar para que el equipo salga campeón y eso pasa por ganar el sábado, lo que vendrá luego no se puede predecir".

Finalmente, Webó recordó que "todos los años estaba ahí la posibilidad" de volver a Nacional y narró que en diciembre pasado se habían sentado las bases. "Estuvimos hablando con (Alejandro) Lembo y con Hugo De León, se me acababa el contrato en junio en Turquía y la idea era volver, pero antes tenía que superar un problema personal importante con la familia. Cuando eso se resolvió lo llamé a Ale y le dije 'ahora sí puedo ir'. Y aquí estoy".