Gargano: "Primero pienso en Peñarol, después si viene la selección bienvenida sea"

Figura en el triunfo ante River Plate, el "Mota" Gargano habló tras el encuentro y brindó sus sensaciones. "Fue un partido raro, porque nos acomodamos mejor después de la expulsión del 'Cebolla', que fue una lástima. El equipo funcionó, encontramos los espacios esperando y contragolpeando muy bien", señaló.



Sobre su gol, el primero con la camiseta de Peñarol, explicó que "no es algo que busque mucho, pero en esta oportunidad no lo pensé, lo intenté y por suerte lo encontré". "Es una satisfacción personal, pero lo más importante es que ganamos y seguimos con esta racha importante", añadió.



Por otra parte, al ser consultado sobre la posibilidad de volver a ser convocado para la selección uruguaya, recalcó: "Siempre fui parte de este grupo y hay momentos en que toca estar y otros que no, ya nos pasó a varios. Por eso primero pienso en Peñarol, después si viene la selección bienvenida sea. En lo personal trato de hacer lo mejor para llegar y si no se concreta, sé que hay muchísimos jugadores de estupendo nivel para ocupar esa posición".