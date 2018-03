Con la piel de gallina

El “Pato” Sánchez se ganó el corazón de los hinchas de River Plate al obtener cinco títulos, entre ellos la propia Copa Libertadores. Sin embargo, no se fue bien del club.



“No me fui muy bien con la dirigencia. Yo llegué de Puebla y me quedaba un año más de contrato. Cuando me junté con los dirigentes me dijeron que el estatuto de AFA había cambiado por el Torneo de Transición y entonces me dijeron que tenía que tener un contrato sí o sí por un año y medio. Y luego de que saliera el estatuto, terminé firmando un contrato por un año y medio. Nunca hubo un aviso de que querían que firmara por más años”, dijo a La Página Millonaria Radio.



“Yo me entero de varias cosas de otros compañeros que tengo acá y no me dicen nada bueno de la dirigencia, pero cada uno tiene sus comentarios y no soy quién para decir que la dirigencia es buena o mala. Tengo mi versión y me la guardo para mí”, agregó.



Sánchez, de 33 años y con contrato hasta fin de año en Monterrey, reconoció tiempo atrás incluso diferencias con el manager del club: Enzo Francescoli. “No se puso en mi lugar con la situación que estaba viviendo”, confesó. Pese a ello, ahora dejó la puerta abierta para un eventual regreso: “Si es mutuo el sentimiento de poder volver o tienen ganas de que vuelva, se verá y se pensará en limar asperezas, pero yo lo veo difícil porque River se armó muy bien y tiene un muy buen plantel para pelear muchas cosas importantes. Yo lo veo difícil, pero si se llega a dar, bienvenido sea. Lo evaluaremos y buscaremos lo mejor para el club y para mí”.



Por otra parte, finalmente, le tiró flores a Camilo Mayada: “Se han buscado varios jugadores con las mismas características que yo tenía, pero no lo han podido encontrar. No hay un por qué, pero el cuerpo técnico también tiene un gusto de jugadores y capaz que no le encajan al equipo que ellos quieren. Pero sí hay jugadores con las mismas características que yo que lo pueden hacer. Capaz no son del gusto de Gallardo, pero para mí gusto el que con confianza lo puede hacer muy bien es Mayada”.

Celeste I:



“Gracias a River me pude mostrar y me llegó la oportunidad en la selección. Estoy siempre tratando de aprovechar cada oportunidad”.



Celeste II:



“No estoy confirmado en la selección para ir al Mundial de Rusia. Por eso, siempre estoy pensando en estar bien y hacer las cosas bien en el club”.