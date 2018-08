Piedracueva: "Si hoy no se hace la elección se violaría el estatuto de la AUF"

Desde varios sectores del fútbol se reclama que la elección de presidente de la AUF, programada para este martes a las 19.00, se posterguen. Arturo Del Campo, uno de los candidatos, reconoció que en virtud de todo lo acontecido en los últimos días no le parece mal que se postergue el acto eleccionario, lo mismo que la Mutual de Futbolistas.

Consultado por Ovación, Guillermo Piedracueva (asesor jurídico de la AUF) comentó que "la asamblea puede decidir postergar la elección", aunque advirtió que "se violaría el estatuto de la AUF", que establece que la elección debe realizarse el último día hábil de julio.

No obstante, es bueno recordar que la última elección, en la que fue investido Wilmar Valdez, se realizó el 2 de septiembre de 2014 en segunda ronda, luego que no se llegara al número de 12 votos en la primera instancia, que se desarrolló el 31 de agosto. Entonces no se hizo la elección en julio porque Valdez ya presidía un Ejecutivo provisorio y se estaba saliendo de una crisis institucional. Así y todo, ya no se cumplió con el estatuto.