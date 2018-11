De pie: se viene la final más grande la historia

Las grandes finales se miden por la fuerza de los adversarios, por el espíritu de su historia, por la calidad deportiva de los equipos y por el impulso de una afición majestuosa que es capaz de ofrecer un espectáculo de enorme magnitud en las tribunas.

A lo largo del riquísimo historial de la Copa Libertadores han habido épicas batallas deportivas, definiciones que han dejado casi sin aire a sus protagonistas, goles milagrosos que inmortalizaron minutos sagrados y actuaciones doradas que convirtieron en inmortales a arqueros, defensas, mediocampistas o delanteros. En cada década se encuentran partidos que embrujaron el alma, que iluminaron la vida del fervoroso fanático futbolera. Pero no puede haber, en ninguno de los rinconcitos gloriosos de esta fabulosa competencia continental, un reto más impactante que el que tendrán que afrontar Boca y River.

América toda se pondrá de pie. Imposible no comenzar a preparar la reunión de amigos para convertir el living de una casa en un palco de la Bombonera o el Monumental de Núñez. Poco evitable no tratar de convocarse en los grupos de chats para meter un viaje relámpago a Buenos Aires para ser testigos directos de lo que promete ser la mejor definición de la historia. O, quizás, por lo que no se puede anticipar la manera en la que se jugarán los partidos, lo que sí es seguro es que será la final más impactante.

Ninguna, y eso que la señora Libertadores entregó de todo, puede emparentarse con esta contienda deportiva que enfrenta a dos de los equipos más grandes del continente y que, además, son históricos adversarios.

historia Las finales más memorables de la Libertadores

1966 Peñarol - River Plate

El 20 de mayo en el Estadio Nacional de Santiago y después de haber estado 2-0 abajo en el marcador, Peñarol dio vuelta el partido y derrotaba a River por 4-2. La primera gran hazaña de la Copa Libertadores.

1971 Nacional - Estudiantes

​El 9 de junio en Estadio Nacional de Lima Nacional vencía por 2 a 0 a Estudiantes de La Plata y ganaba así su primera Copa Libertadores. El tricolor cortaba la racha ganadora del conjunto argentino y se vengaba de la final perdida en 1969.

1973 Independiente - Colo Colo

​El 6 de junio en el Estadio Centenario Independiente conquistaba su cuarta Copa Libertadores al ganarle por 2 a 1 a Colo-Colo, que por aquellos tiempos tenía ocho futbolistas de la Selección chilena. El "Rojo" comenzaba a forjar su nombre de "Rey de Copas".

1977 Boca - Cruzeiro

​El tercer partido se disputó el 14 de septiembre de 1977 en el Estadio Centenario Boca y Cruzeiro igualaron 0 a 0 en los 90 minutos y debieron definir al campeón mediante la ronda de penales. El xeneize vencía al conjunto brasileño por 5 a 4. Fue la primera final de la Copa Libertadores que se definió por penales.

1987 Peñarol - América de Cali

​Es quizás la final más infartante de la historia de la Copa. En el minuto 120 del tercer partido -disputado en el Estadio Nacional de Santiago- y con la hinchada de América de Cali saboreando el título llegó el gol de Diego Aguirre que le dio a Peñarol su quinta consagración.

1994 Vélez - Sao Paulo

​El 31 de agosto Vélez derrotaba por penales a Sao Paulo en un Estadio Morumbí desbordado por cien mil almas. La atajada de José Luis Chilavert ante el remate de Palinha y la efectividad de los ejecutantes del conjunto de Liniers terminaron logrando la gesta.

2004 Once Caldas - Boca Juniors

​El 1 de julio de 2004 el equipo de Manizales gracias a la actuación de su arquero Juan Carlos Henao (atajó dos disparos) derrotó en la definición por penales a Boca Juniors en el estadio Palogrande. Fue la segunda Copa para un club colombiano.