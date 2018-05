"Es duro quedar afuera de esta manera de la Copa. Este es un plantel muy comprometido con la causa y nos duele. No se nos dio robar algún punto afuera. Fueron detalles... No cuidamos esos detalles y después se nos hizo difícil. Le pido disculpas a la gente por no traer la sexta en esta oportunidad, pero esto sigue. Jugar la Sudamericana es bajar un poco el prestigio, Peñarol es muy rico en historia, debemos recuperar el respeto", señaló Cristian Rodríguez tras la eliminación.

Por otra parte, destacó que "sería bueno que el dirigente piense y revea algunas cosas". "Hay algunos problemas internos que deberían reverse. El precio de las entradas es alto, Peñarol es pueblo y la gente merece venir a la cancha", dijo.

Por último, señaló: "Mi futuro está en Peñarol, me quedan seis meses de contrato y quiero renovar; pero también soy un profesional y hay que esperar".