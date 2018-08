Si piden cuarto intermedio puede presentarse otro candidato a las elecciones

Si mañana no hay consenso por un candidato y la Asamblea de Clubes resuelve levantar un cuarto intermedio podría presentarse el nombre de otro aspirante a convertirse en presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.



De acuerdo con lo que pudo indagar Ovación, el nombre de Ignacio Alonso comenzó a manejarse en las directivas de varias instituciones, quienes no están muy propensos a entregar su voto a Arturo Del Campo o a Eduardo Abulafia.



Si bien esa chance hoy parece bastante lejana, no puede descartarse porque las opiniones están bastante divididas y en cuestión de horas van mutando de un lado para el otro de acuerdo a las promesas políticas que van realizando los candidatos.

Actualmente se establece con seguridad que hay clubes que no van a entregar su voto a ninguno de los dos dirigentes que pretenden convertirse en el presidente de la AUF y que el malestar suscitado por la forma en la que Wilmar Valdez termina bajándose de su postulación puede llegar a provocar, incluso, una postergación de la elección.



También puede remarcarse que no hay ninguna prohibición de que se sume otro candidato. Una parte de los abogados de la AUF entienden que esto puede generarse a partir del momento que se abra un cuarto intermedio.