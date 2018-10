Luis Suárez: "Cuando la picás y hacés el tercero vivís un momento loco"

Luis Suárez, quien reiteró que en Barcelona se tienen que sentir orgullosos del gran trabajo colectivo que realizaron en el clásico ante Real Madrid, confesó que su tercer gol le permitió vivir un sueño. "Cuando la picás y hacés el tercero vivís un momento loco". Además, el "Pistolero" admitió que es lógico que se hable de que el club busque otro centrodelantero porque siempre tienen que estar pensando en el futuro.

En diálogo con 100% Deporte (Sport 890), el "Salta" le restó importancia a los titulares que sugieren que hoy ocupa el papel que cumplía Lionel Messi. "Es una anécdota más de todo lo que sale en la prensa, lo bueno sí es que valoran el trabajo de uno. Acá yo siempre trato de responder de la mejor manera posible".

Suárez agregó que lo mejor de todo es lo que pudo hacer el equipo. "Con la ausencia de Leo muchos dudaban de lo que podíamos llegar a rendir, de lo que seríamos capaces de hacer, por eso tenemos que sentirnos orgullosos porque asumimos la responsabilidad y demostramos que no somos un solo jugador. Esto fue un triunfo a nivel grupal. Muchas veces dijeron que tuvo que entrar Leo para definir un partido y nosotros siempre dejamos en claro que eso no podía pasar, que no podíamos depender de un solo jugador".

después El festejo con Messi

Consultado por la forma en la que Messi celebró con él la imposición clásica y ante la posibilidad de que el ego de jugadores tan importantes aparezca en algún momento, Suárez remarcó. "Tenemos una grandísima relación y esos egos jamás los tuvimos. Hay admiración. Nos enorgullece lo que hace el amigo y el compañero. Y eso quedó demostrado en la cancha y afuera de ella. El otro día vino para casa para estar juntos, quería ver a Lautaro y eso son pequeños detalles que uno lo valora".

Suárez agregó que en el vestuario, tras el partido, la respuesta de Messi fue igual a la de cualquier compañero. "Sí, nos dio las felicitaciones, se alegró y quedamos un rato charlando, pero como un compañero más. Sé que hay mucha gente que lo ve diferente, porque es Messi, pero él es uno más. Se destaca en la cancha, pero fuera de ella es normal, como cualquier otro".

los goles El gran partido

El "Pistolero" reveló que la jornada clásica no la olvidará más y que habrá un lugar especial para la pelota que obtuvo por el hat-trick que le convirtió al Real Madrid. "Cuando la picás y hacés el tercero vivís un momento loco, feliz. Estaba viviendo un sueño, porque para cualquier jugador hacer tres goles es increíble, pero imaginen lo que es contra el Real Madrid. Lo disfruté muchísimo".

"La pelota va a tener un lugar especial: por lo que significa meterle tres goles al Madrid y por la cantidad de tiempo que pasó de que un jugador le hiciera tres goles. Hacer goles en los clásicos siempre es espectacular y es una de esas tardes que nunca te vas a olvidar".

Suárez analizó el partido y opinó: "Manejamos la pelota en el primer tiempo, buscando los espacios que dejaban. Fuimos muy superiores, no creando mucho, pero siendo contundentes. Luego ellos cambiaron el planteamiento táctico, su forma de presionar, hicieron el descuento y después tuvieron otras posibilidades. Se vinieron arriba, pero supimos defender y el 3-1 nos dio tranquilidad. Ellos se desordenaron y lo aprovechamos".

¿Otro 9? El futuro en el Barcelona

Para Luis Suárez no hay nada extraño cuando se establece que el Barcelona está buscando otro delantero. "Es lógico. En primer lugar, con la edad que tengo y con la trayectoria que tengo debo estar por encima de las críticas. Ahora, cuando dicen que Barcelona precisa un nueve no hay nada raro. Sí, obviamente que tiene que venir jugadores, porque en Barcelona tienen que pensar en el futuro siempre. Yo tengo 31 años. Siempre van a seguir necesitando nueves, laterales izquierdos o lo que sea. Con respecto a las críticas, yo me quedo contento cuando ayudo al equipo a pesar de que no haga goles".

El paisito La Celeste y Nacional

Suárez consideró que los futuros encuentros de la Selección uruguaya servirán para volver a demostrar la firmeza y la convicción del grupo. "Es algo espectacular por lo que significa a nivel mundial jugar estos partidos contra Brasil y Francia. Además, después de haber perdido ante Corea y Japón se presenta una linda oportunidad para demostrar por qué hicimos un buen mundial. También es una linda chance para confirmar que esta generación y los nuevos jugadores queremos seguir dejando a Uruguay bien arriba".

Finalmente, con relación al partido de Copa Sudamericana de Nacional, Suárez admitió que se quedará despierto en Barcelona para ver el cotejo y mandó su mensaje. "Ojalá, como hincha de Nacional, y por el bien del fútbol uruguayo que los últimos años no se llega lejos en las copas internacionales, se avance a semifinales. Le deseo lo mejor a Nacional".