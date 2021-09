El picante mensaje de Cerro Largo a Nacional tras el reclamo de puntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cerro Largo y Nacional igualaron 1-1 el sábado en el Goyenola por la primera fecha del Torneo Clausura. Pese a ello, el tricolor decidió en la noche del lunes reclamar los puntos por la por presunta participación del DT arachán Danielo Núñez, que estaba suspendido para este compromiso.

Este martes a la mañana, Cerro Largo posteó en sus redes sociales un picante mensaje dedicado a su rival: "En la cancha, desde 2014".

En la cancha, desde 2014. — Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) September 14, 2021

El mensaje responde al invicto que el equipo arachán tiene con Nacional desde ese año.



La última vez que el tricolor se llevó un triunfo fue el 19 de abril de 2014 tras imponerse por 3-0. Desde entonces se registraron cuatro empates y dos victorias de Cerro Largo.



Tras conocerse el reclamo de Nacional el presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, manifestó: "No nos pudieron ganar en la cancha, ahora nos van a tener que ganar en los tribunales".



Nacional se apoya en el artículo 54 del código disciplinario para pedir los puntos. El mismo establece que un DT suspendido "no podrá por ningún medio comunicarse con su equipo".



Apenas terminado el encuentro, y como es habitual, la empresa que televisa el Campeonato Uruguayo habló con los técnicos; primero con Luigi Rodríguez, el ayudante de Danielo y que el sábado fue el entrenador principal, y posteriormente con Martín Ligüera.



En la entrevista con Rodríguez, el periodista le preguntó: "¿Qué te dijo Danielo en el entretiempo si es que pudiste hablar?" A lo que el DT respondió que "había que mejorar un poco en el retroceso ya que los cinco de Nacional nos estaban tomando la pelota y hacían las transiciones rápidas, quedábamos muy atrás de los defensas y no retrocedíamos, pero luego controlamos y buscamos, como te dije, con las variantes ser más ofensivos".



Los tricolores interpretan que esa respuesta de Luigi Rodríguez confirma que Danielo Núñez tuvo participación.