Los pibes reyes de América

Nacional sigue dando muestras de lo bien que realiza su trabajo en divisiones formativas. Con un proceso a largo plazo se enfocó en la disputa de la Copa Libertadores Sub 20 y se preparó para ganar el torneo desde hace más de un año bajo el mando de Rudy Rodríguez, un viejo conocedor de las juveniles tricolores. Y ayer tuvo su recompensa, ya que Nacional se consagró campeón del certamen al vencer en la final a Independiente del Valle de Ecuador 2-1 con un marco de público sensacional para los chiquilines, con cerca de 30.000 espectadores en el Estadio Centenario.



No fue nada fácil para Nacional ganar el trofeo, porque enfrente estuvo un equipo de Ecuador que también viene realizando desde hace varios años un importante trabajo con las juveniles, algo que se ve reflejado también en Primera, ya que poco a poco este equipo se viene ganando un nombre en el continente.



Rudy Rodríguez puso para la final el equipo que fue base a lo largo de la Libertadores con Franco Isreal en el arco; Leandro Lozano, Nicolás Rodríguez, Matías Laborda y Santiago Merlo; Emiliano Martínez, Joaquín Trasante, Juan Manuel Sanabria, Brian Ocampo; Guillermo May y Thiago Vecino.



El primer tiempo fue parejo, trabado y con pocas situaciones de gol. Las emociones llegaron sobre el final: a los 44’ un tiro libre de Ocampo terminó en la cabeza de Johao Chávez, que hizo el gol en su arco. Pero un minuto después el mejor jugador de la visita, Yeison Guerrero, puso el empate de penal.



Iban apenas 30 segundos del complemento cuando Ocampo ganó en velocidad por la derecha y mandó el centro al medio para Vecino, pero Chávez apareció para cortar la incidencia y no hizo más que mandar la pelota al fondo del arco. Sí, otra vez los mismos protagonistas: Ocampo y Chávez, el ecuatoriano que seguramente no olvidará esta tarde en el Centenario.



Nacional manejó el trámite, Isreal se volvió a mostrar seguro y logró algo histórico. Es que por primera vez un equipo de Uruguay se quedó con el trofeo continental en esta categoría. Liverpool llegó a la final en 2016 pero perdió contra São Paulo y Defensor Sporting también había definido en 2012, perdiendo el último partido contra River Plate argentino. El otro campeón es Universitario de Perú, que en 2011 (cuando se jugó por primera vez la Libertadores Sub 20) venció en la final a Boca Juniors.



Nacional mostró ante todos el enorme potencial que tiene en sus formativas y dejó en claro la calidad de varios de sus jugadores. Partiendo de Israel en el arco, con dos buenos laterales como Lozano y Merlo, dos creadores de primer nivel como Ocampo y Sanabria y dos goleadores: May y Vecino. Sólo por nombrar a algunos.



La tarde fue redonda para los equipos uruguayos ya que River Plate se subió al podio al vencer en la tanda de penales a São Paulo 5-4. Durante los 90’ Cristian Martín hizo el gol de los darseneros en el 1-1.

Mirá el festejo de los jóvenes tricolores:

Estupendo torneo de Nacional, que se empezó a preparar junto al DT Rudy Rodríguez hace más de un año y que mostró muy buenos valores para tener en cuenta. El festejo de los jóvenes tricolores trepados al alambrado y cantando junto a los hinchas: pic.twitter.com/MFfZR6ZVNm — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) 24 de febrero de 2018

El momento en el que recibieron el trofeo: