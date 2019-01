Dos pibes de Nacional y Peñarol dan un ejemplo para imitar

Quedar fuera de una Selección uruguaya de fútbol es siempre motivo de dolor para los ilusionados futbolistas que sueñan con alcanzar logros deportivos. Mandar un mensaje de lucha inclaudicable y de perseverancia es señal de que hay buena madera. Pero lo más fuerte de todo es que entre los mensajes de aliento aparezca el de un amigo que pertenece a las filas del equipo adversario.

Dos pibes de las divisiones formativas de Peñarol y Nacional dieron el ejemplo de deportividad y de saber entender la dimensión exacta que tiene el fútbol en la vida.

Facundo Torres, jugador de Peñarol que no quedó en la nómina de 23 futbolistas que eligió Fabián Coito para integrar la Selección juvenil Sub 20, escribió en su cuenta de Twitter: "No me rindo porque la vida es eso... trabajar duro, continuar el camino, perseguir tus sueños y si algo bloquea tu ruta... encuentra otra. Nunca rendirse".

Santiago Rodríguez, jugador de Nacional que ni siquiera consiguió entrar en la lista primaria de la que salieron los 23 definitivos, le mandó su apoyo: "Vamo' arriba amigo, siempre para adelante enfocado en el éxito. No hay que bajar los brazos. Te mando un abrazo y siempre luchando por uno mismo y por la familia".

"Facu" le agradeció el mensaje: "Muchas gracias amigo!".