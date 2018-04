El pibe de Boca que le amargó la noche a Peñarol

Era su segundo partido como titular. Todavía no había anotado pero su compatriota Pablo Marini le tuvo confianza y lo colocó en el once inicial para un partido histórico, algo que antes que comience el partido, el propio jugador no sabía.



Fue la noche que seguramente soñó una y otra vez el pibe nacido en Paraná (Argentina). Al venir desde Boca esa noche tal vez incluía a River Plate y La Bombonera, pero se encontró que estaba en el Centenario y frente a Peñarol, pero lo cierto es que poco le importó.



Desfachatado, veloz y con buen olfato de gol. Matías Roskopf anotó los dos goles con los que Torque hizo historia tras alcanzar el primer triunfo en su estreno en Primera División.



El delantero entrerriano llegó a Colón de Santa Fe a los 9 años, pero poco tiempo después arribó a las inferiores de Boca Juniors donde se comenzó a destacar como goleador. No llegó a debutar en la Primera División del xeneize, aunque sí lo hizo en el fútbol uruguayo.



Su pasaje por la selección argentina incluyó la disputa del Sudamericano Sub 15 de 2013 disputado en Bolivia donde fue uno de los goleadores de la albiceleste con cuatro tantos junto a Federico Vietto (hermano de Luciano).



Además formó parte del plantel argentino que participó del Sudamericano Sub 17 de 2015 donde Argentina finalizó en la segunda posición en la fase final.



Con 20 años, llegó a un país que no era el suyo, a ganarse un lugar en un club muy joven pero con varios jugadores. Lo hizo, aprovechó la chance y en la noche del sábado se metió en la historia del club. Por sus primeros goles en Primera División, porque le dio el triunfo a Torque en el Centenario y porque fue quien le amargó la noche a Peñarol y lo dejó sin la cima del Torneo Apertura.