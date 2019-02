Piatek, el polaco que a fuerza de goles hace soñar al Milan con volver a ser grande

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De rodillas y la manos imitando dos pistolas, el polaco Krzysztof Piatek ha aterrizado en el Milan con un puñado de goles, lo que permite a los rossoneri volver a soñar con los títulos, empezando por la Copa, en la que mañana visitan al Lazio en semifinales.

En un torneo más abierto que de costumbre por la eliminación de la Juventus, la ida de la segunda semifinal se disputa el miércoles, entre la Fiorentina y el Atalanta. Los partidos de vuelta se juegan el 24 de abril.



Además del aterrizaje de Cristiano Ronaldo en Turín, el otro nombre propio en el fútbol italiano esta temporada es el de Piatek, que ha inscrito siete goles en seis partidos desde que llegó al Milan en enero.



En el campeonato alcanza los 18 en 25 jornadas, contando la primera parte de la temporada que disputó con el Genoa, solo uno menos que Ronaldo, máximo artillero.



Contando todas las competiciones Piatek suma 26, por lo que únicamente palabras mayores como Lionel Messi y Kylian Mbappé lo superan en los cinco grandes campeonatos del Viejo Continente.



"Creo en mí, pero es más de lo que hubiera esperado", reconoció el atacante de 23 años.



Piatek ha borrado rápidamente la débil huella de su predecesor como centrodelantero del Milan, el argentino Gonzalo Higuaín, que se fue al Chelsea tras unos meses sin aclimatarse en la capital lombarda.

Robocop.

"Kris es un jugador de pocas palabras, no pierde el tiempo hablando, diríamos que es un bebé que solo sabe decir 'mamá, mamá, mamá', solo que él dice 'gol, gol y gol'", resume con gracia su técnico Gennaro Gattuso, que le llama Robocop.



"Dice cuatro palabras, del tipo 'quiero marcar' o 'quiero romperla'", había contado ya Gattuso unos días después de la llegada del polaco a Milanello.

"Incluso el calentamiento, se ve claramente que no le gusta. No es que no quiera calentar, es que quiere comenzar el partido rápidamente para marcar. Vive para el gol", añadió el antiguo centrocampista se la selección italiana.



Básico, pero suficiente para que el Milan piense que ha encontrado por fin al verdadero goleador que lleva buscando desde hace más de un lustro.



"Cuando se habla de delantero centro, el prototipo es Piatek. Están los falsos 9, los ataques con tres jugadores, pero lo que define a un 9 es lo que hace Piatek", resumió en La Gazzetta dello Sport Marcello Lippi, el seleccionador de la Nazionale campeona del mundo en 2006.

Escapándole a la 9.

Al marcharse Higuaín del Milán, el dorsal número 9 quedó disponible para Piatek, que ya lo venia usando en el Milan. Sin embargo, el polaco decidió utilizar la número 19.



¿Por qué? En un principio, el motivo parece ser superstición. Desde el retiro de Filippo "Pipo" Inzaghi en 2012, ese número fue utilizado por Alexandre Pato, Alessandro Matri, Fernando Torres, Mattia Destro, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula, André Silva e Higuaín. Llegaron como potenciales e incluso consagrados goleadores, pero ninguno de los fichajes rindió lo esperado.



Sin embargo, el director deportivo del Milan, el brasileño Leonardo, dijo que el polaco "debe ganarse" ese dorsal.