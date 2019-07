Pezzolano va al Ubilla con menos goles

Paulo Pezzolano estaba a punto de servirse las milanesas de pollo al horno con moñitas en la concentración negriazul de Lomas de Zamora. Es que ayer Liverpool hizo doble horario, algo que sucede generalmente los miércoles. Pero puede ser los martes o incluso hay semanas sin jornada doble. Depende de los trabajos que necesite hacer el entrenador.



Pezzolano está conforme con el buen comienzo de su equipo en el Intermedio: vencieron a Cerro 2 a 0 en la primera fecha y golearon a Fénix 5 a 1 el fin de semana pasado. Arrancar así les vino muy bien tras un Apertura muy irregular. “En el Apertura tuvimos partidos buenos, pero fue irregular. Ahora tuvimos un buen comienzo, más regular, dentro del estilo que queremos. Se ganó dentro de lo que entrenamos, lo que buscamos y lo que queremos como equipo. Van dos partidos recién, pero arrancar bien es importante porque da tranquilidad. Hay muchas cosas para mejorar, pero no es lo mismo hacerlo ganando que perdiendo. Esto nos da tranquilidad y seguridad para saber que lo que estamos haciendo está bien, que vamos por buen camino”, explicó el técnico.

AUSENCIAS. El entrenador sabe que pierde los goles de Juan Ignacio Ramírez (el goleador del Uruguayo) y de Federico Rodríguez, los que anotaron los cinco tantos ante Fénix, quienes partieron hacia Lima para disputar los Juegos Panamericanos. “Perdemos un gran porcentaje de goles. Son jugadores desnivelantes y están pasando por un gran momento. Pero somos un equipo y tenemos que tratar de que se sientan lo menos posible las bajas. Las de ellos dos y la de Sebastián Cáceres atrás. Sebastián es un jugador muy importante para nosotros. En estos momentos hay dos cosas importantes: tranquilidad y trabajo. Y confiar en el equipo por que por algo tenemos más de 20 jugadores”.



El técnico aún no ha decidido quiénes ocuparán los lugares de los tres futbolistas celestes. Pero tiró algunas pistas. Mathías Acuña, recién llegado de Fénix, es una de las posibilidades para la ofensiva. También puede ser Bryan Olivera o el paraguayo Clementino. Y en la zaga pueden ingresar Martín González o Gonzalo Maulella. “Estoy tranquilo, el que entre lo va a hacer bien”, dijo Pezzolano, quien analizó la goleada de la última fecha ante Fénix.

“Nos sentimos bien. Le cubrimos los contragolpes, que ellos los hacen muy bien y aprovechamos los espacios. Estábamos convencidos que los dos íbamos a tener chances por la manera de jugar nuestra y la de Juan Ramón, que te crea chances por más que trates de evitarlas. Son inevitables. Estábamos convencidos que cada vez que llegáramos teníamos que convertir. Y por suerte se dio, fuimos contundentes. Trabajamos muy bien el partido”.

“No me sorprendió que se fuera. Era algo que veníamos hablando, tenía una gran ansiedad por jugar. Y acá no tenía la continuidad que quería. Lo entendí. Él necesitaba eso. Mientras estuvo acá sumó”, dijo Pezzolano sobre Maureen Franco.

"Tenía gran ansiedad por jugar" “No me sorprendió que se fuera. Era algo que veníamos hablando, tenía una gran ansiedad por jugar. Y acá no tenía la continuidad que quería. Lo entendí. Él necesitaba eso. Mientras estuvo acá sumó”, dijo Pezzolano sobre Maureen Franco.

A MELO. La amplia victoria conseguida frente a los de JR influye en el ánimo de cara al domingo, cuando tendrán un hueso muy duro de roer en el Ubilla, un escenario inexpugnable desde hace más de un año para Cerro Largo.



“Es un equipo intenso, que juega muy bien. Está muy bien Cerro Largo y de local se hace muy fuerte. Pero las estadísticas están para romperlas. Nosotros ya lo hicimos con Cerro, en la primera fecha del Intermedio: ganamos en el Tróccoli, algo que no se conseguía hace once o doce años. Y ahora hay que ir a ganar al Ubilla. Tenemos que hacer las cosas muy bien y estar preparados porque es un rival durísimo, de los mejores del torneo”, explicó ilusionado.



“Es un equipo muy bueno tácticamente, se ve que Danielo lo trabaja muy bien. La mayoría de los jugadores subieron de la B y se reforzó muy bien, es un equipo muy dinámico. Lo demuestra en cada pelota, la luchan todos, desde el golero hasta el punta. Están constantemente corriendo, marcando, jugando. Un hambre bárbara”, analizó sobre los arachanes.



“Pero estamos convencidos que si hacemos bien las cosas los tenemos que superar. Va a ser durísimo, pero tenemos que ir a eso. Tenemos que estar convencidos que somos mejores y estar preparados para ganar y para pelear el Intermedio. Es una gran oportunidad que tenemos”, finalizó Pezzolano.



formativas

El mismo estilo en todas las categorías

Paulo Pezzolano no es sólo el técnico del primer equipo negriazul, se encarga también de coordinar las divisiones formativas con una misma metodología de trabajo para todas las categorías. “El tema salió charlando con el presidente hace un par de meses. Palma quería un lineamiento deportivo, un estilo, una misma metodología. Formar jugadores, pero no sólo dentro de la cancha, en todo sentido porque primero son personas. Pretendemos que físicamente, tácticamente y técnicamente lleguen preparados a Primera División”, explicó Pezzolano.



“Es un proceso que recién empieza y que va a ser largo. Lo único que le he pedido a Palma, y lo hice de corazón, fue que si pasa algo en Primera, que yo me tenga que ir porque no se dan los resultados, o porque se dieron, el entrenador está siempre de paso, que lo continúe. Por eso está trabajando ahora con nosotros Gustavo Ferrín en toda esa área. A Liverpool le va a quedar un trabajo muy sólido y ojalá se note a corto, mediano y largo plazo. Estoy convencido que va a ser muy bueno para Liverpool y un gran orgullo para mí dejar ese lineamiento. Iniciar algo muy importante para formar jugadores, que es lo principal”.