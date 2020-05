Petr Cech reveló cuál fue el rival más temido que tuvo que enfrentar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó al Chelsea de Inglaterra de la mano de José Mourinho en 2004 y por una decisión del técnico portugués lo dejó en 2015, para jugar cuatro años más en el Arsenal. Durante su período en la Premier League, Petr Cech, llegó a ser considerado el mejor arquero del mundo, ahora ya retirado, reveló cuál fue el rival más temido de todos los que enfrentó.

"Wayne Rooney", respondió, sin dudarlo, en declaraciones hechas al sitio web del Chelsea, el club en el que Petr Cech estuvo activo entre 2004 y 2015 (luego hizo cuatro temporadas más en el Arsenal).

"Cada vez que jugábamos contra el Manchester United, tenía que prestar mucha atención cada vez que Rooney tenía el balón, ya que era muy impredecible e inteligente. Pudo pelear, correr, fue muy inteligente al disparar e incluso logró anotar desde el centro del campo", justificó el ex guardameta.

Cech confestó no estubo dispuesto a conformarse con un puesto como suplente de Thibaut Courtois y se mudó al Arsenal en el verano de 2015. "No estaba nada contento", recuerda. "En un equipo de fútbol solo se puede tener un arquero jugando cada semana, y desafortunadamente así fue". Thibaut fue considerado como el futuro del club con todo su potencial y calidad. Comprendí que la elección estaba hecha, incluso si no creía que fuera mi momento".