Pese a las diferencias, Cerro Largo se presentará en el Campeón del Siglo

La ratificación de la fecha 15 del Torneo Clausura llevó a que Cerro Largo tenga que emprender el viaje desde Melo para jugar este jueves frente a Peñarol en el Campeón del Siglo.

Pese a la incertidumbre que se generó en las últimas horas, el equipo arachán se presentará en el encuentro aunque el margen de preparación para el encuentro sea escaso.

El entrenador de Cerro Largo, Danielo Núñez, hizo referencia a que "hay una resolución final que determina que se juega mañana la fecha y qué más vamos a hacer. En lo que hablamos hace unos minutos, la rutina normal. Hay que viajar y hay que jugar. Valorando lo que se puede venir no cabe otra que afrontar en las condiciones que está dado el final del Campeonato".

Núñez, en declaraciones con "100% Deporte", de Sport 890", agregó: "No nos sorprende nada que el final sea este. Hay una desigualdad marcada que los responsables de buscar el equilibrio no consiguieron. No han tenido la coherencia necesaria independientemente de sus propios argumentos que cada uno los defiende. Pienso que ya está todo dicho, no nos sorprende.

"Está todo previsto para irnos a las 13 horas y en un correr constante para dejar todo pronto para viajar si es que logramos acomodar los detalles. Hay que coordinar ómnibus, concentración, alimentación. Hay un formato, pero vos después tenés que trabajar sobre ese", agregó.

"Todos queremos jugar, el problema son las condiciones en las que te hacen llegar a jugar. De la mejor forma habíamos llegado el domingo pasado. Creemos en lo que hemos hecho hasta el momento, esperemos que la fortaleza mental nos lleve a darnos cuenta que de todas formas estamos jugando una final", sentenció el entrenador.