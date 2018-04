Peruzzi: "Hicimos un gran partido"

Gino Peruzzi es un jugador que en poco tiempo le ha dado mucho a Nacional. El lateral derecho llegó a los tricolores porque era la tercera o cuarta opción de Guillermo Barros Schelotto en Boca y fue muy bien recibido por los albos. Poco a poco el crecimiento del argentino se va haciendo más notorio.



Tras un par de semanas sin jugar, Peruzzi se recuperó a tiempo, fue titular y fue uno de los mejores exponentes de los albos en la cancha del estadio Inca Garcilaso de la ciudad que se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar.



Jugó un primer tiempo notable, con marca, coberturas bien realizadas y proyección al ataque, lo que a él más le gusta. “Estoy muy contento por el partido que hizo el equipo. Había que hacer un encuentro inteligente y creo que lo hicimos. Queda si un poco de bronca, porque tuvimos las situaciones para ganarlo, pero bueno, sabemos que es muy difícil jugar en la altura. En líneas generales nos vamos contentos”, afirmó el argentino a Ovación.



Con bajo perfil y las palabras justas a la hora de declarar, Peruzzi analizó el empate 0-0 contra Real Garcilaso. “Manejamos bien los tiempos, que era lo que teníamos que hacer. Le bajamos el ritmo en los primeros minutos, que es en donde ellos más cómodos se sienten, porque saben que a la visita le cuesta meterse en partido. Fuimos inteligentes, manejamos la pelota nosotros y cuando ellos no la tienen lo sufren. Además, cuando la recuperamos la tuvimos, que eso era muy importante para cambiar el aire. Hicimos un gran partido”, sentenció el argentino.



“Cuando estaba llegando al área no tenía más piernas, son cosas que pasan acá, por ahí en el llano llegás con más aire, con más pierna arriba para culminar de buena forma la jugada. Podría haber terminado mejor, pero fue una linda situación”, expresó el número 30 de Nacional sobre la jugada en la que se mandó una patriada que bien pudo haber terminado en gol.



En la segunda mitad Peruzzi no gravitó tanto en ataque y se dedicó a cuidar su sector. “Me siento bien pero puedo dar más. Siempre hay cosas por mejorar, ya sea en ataque o en defensa. Trabajo para eso, para darle lo mejor al equipo y para seguir creciendo como jugador. Hacía bastante que no jugaba por la lesión en la rodilla, tuve pocos entrenamientos, pero me voy feliz por el partido que hicimos todos”.



Los tricolores están deseando tener un parate porque vienen con un trajín importante desde enero. Este impasse en el Apertura, donde este fin de semana ganarán los puntos frente a El Tanque Sisley, es clave. “Viene bien este parate para recuperar porque se siente el desgaste más allá que el equipo estuvo muy bien y sintió poco la altura. Tenemos que aprovechar a bajar las cargas y descansar la mente porque luego se vienen semanas muy intensas”, concluyó Peruzzi.

tarjetas Romero llegó a la tercera y se pierde la vuelta Santiago Romero llegó a su tercera tarjeta amarilla en la Copa Libertadores y no estará a la orden de Alexander Medina para jugar el próximo 25 de abril la vuelta en el Gran Parque Central contra Real Garcilaso.



Según expresó el médico Álvaro Arsuaga, Diego Arismendi salió de la cancha a los 78 minutos debido a un fuerte calambre, pero terminó bien de la lesión de tendinitis que lo había marginado de los últimos partidos del Torneo Apertura.



Nacional no jugará este fin de semana por el Apertura ya que el fixture indica que su rival debía ser El Tanque Sisley, por lo que ganará los puntos y seguirá como único líder del certamen. El próximo partido será contra Boston River por la fecha 12.