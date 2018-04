Peruzzi: "Lo encaramos como una final y ahora viene otra con Atenas"

Gino Peruzzi no quiere regalar ni uno solo de los partidos que Nacional tiene por delante y espera que el equipo sea capaz de jugar el sábado de la misma manera que lo hizo ante Real Garcilaso. "Lo tomamos como una final, porque era eso para nosotros. Y ahora hay que pensar en otra, porque el sábado tenemos una final con Atenas y hay que salir campeones del Apertura".



Para Peruzzi el encuentro que terminó con goleada a favor de Nacional en el Gran Parque Central "marca mucho. Era un partido donde teníamos que decir presente y lo hicimos, jugando bien por algunos pasajes en otros no, pero en lo global fuimos superiores".



El lateral argentino, otra vez de buen rendimiento en el tricolor, analizó la actuación del equipo y resaltó: "Arrancamos metidos, concentrados, tuvimos situaciones en el primer tiempo y eso que ellos estaban muy metidos atrás. Igual logramos lastimarlos y cuando metimos el gol de pelota parada cambió todo, tuvieron que abrirse y hubo más espacios".



En diálogo con Sport 890 Peruzzi puntualizó: "quedamos segundos y dependemos de nosotros. Estoy feliz por la victoria y ahora hay que pensar en otra final que tenemos por el campeonato y hay que llegar bien al sábado. Sabemos lo que es Santos, que tiene muy buenos jugadores, muy rápidos, pero tenemos que estar tranquilos, no apurarnos y primero pensar en Atenas, porque tenemos que salir campeones del Apertura, que es uno de los objetivos que nos planteamos y estamos cerca".

​

​En lo que respecta a su futuro deportivo, el futbolista argentino indicó: "No he hablado nada, la agenda está tan cargada de partidos que no se piensa en eso. El préstamo es hasta el 31 de mayo, me siento muy feliz, me han tratado muy bien, estoy muy agradecido con todos, pero hay cosas que van más allá de lo que yo quiera. Cuando llegue el momento se verá, porque hay una cláusula y dependerá de Nacional si quiere hacer uso o no. Yo trato de hacer lo mejor en la cancha y veremos que deciden después los dirigentes".