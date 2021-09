Perú vs. Uruguay: horario, posibles equipos y dónde ver el partido por las Eliminatorias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay visitará a Perú este jueves desde las 22.00 horas por la séptima jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Sin Luis Suárez, baja por lesión, ni Edinson Cavani, desafectado por decisión técnica, la Celeste buscará sumar en el Estadio Nacional de Lima.

Actualmente Brasil lidera la Eliminatoria con 18 puntos. Los otros tres seleccionados que hoy estarían clasificando de forma directa al Mundial serían: Argentina (12), Ecuador (9) y Uruguay (8). Colombia, con los mismos puntos que Uruguay pero peor saldo de goles (0 y -2), iría al repechaje. Completan la tabla: Paraguay (7), Chile (6), Bolivia (5), Venezuela (4) y Perú (4).



Tras este partido, la Celeste recibirá el domingo 5 a Bolivia y el jueves 9 a Ecuador. Ambos partidos irán en el Campeón del Siglo.

Posibles equipos

Ninguno de los dos entrenadores confirmaron alineaciones hasta el momento.



Según pudo saber Ovación, todo indica que el maestro Tabárez pondría a Fernando Muslera, Giovanni González o Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Gómez y Jonathan Rodríguez.



Ricardo Gareca, en tanto, colocaría la siguiente oncena: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Sergio Peña y Paolo Guerrero o Raúl Ruidíaz.

Dónde ver el partido

El encuentro entre Perú y Uruguay se transmitirá desde las 22.00 horas por la pantalla de VTV. También se transmitirá por las plataformas de streaming de los cables.

El resto de la fecha

El jueves también se disputarán los otros cuatro partidos: Bolivia vs. Colombia (17.00 horas por VTV Plus), Ecuador vs. Paraguay (18.00 por VTV), Venezuela vs. Argentina (21.00 por GolTV) y Chile vs. Brasil (22.00 por VTV Plus).



Todos estos partidos también se transmitirán por las plataformas de streaming de los cables.