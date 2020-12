Un perro se robó el protagonismo en un partido en Bolivia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El partido del campeonato boliviano de fútbol entre The Strongest y Nacional Potosí fue interrumpido en el minuto 65 porque un simpático y juguetón perro, que ya le había robado un zapato al arquero suplente de Nacional Potosí, entró a la cancha.

La presencia del animal en el campo fue de lo más divertida. Con el zapato del arquero entre los dientes, el perro se paseó por toda la cancha hasta tumbarse para jugar con el zapato. Tras parar el partido, el árbitro le quitó el zapato, y uno de los jugadores de The Strongest se encargó de sacarlo del campo llevándolo en sus brazos.

Tras hacerse famoso en TV, se supo que el perro se llama Cachito, no tiene dueño y vive en la calle. Es más, no hace mucho fue atropellado por un auto. Fernando Marteli, jugador de The Strongest, está tratando de conseguirle un hogar y afirmó que donará una casilla para el perro cuando consiga una nueva familia.