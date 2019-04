Otra perlita de Carrasco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fénix, el líder del torneo Apertura, jugó ayer un amistoso en las canchas del club Naval frente a Sud América. Se había pactado entre los técnicos Juan Ramón Carrasco y Gustavo Bueno disputar dos partidos de 60 minutos: dos tiempos de 30’ cada uno.



El primer partido, donde se enfrentaron los titulares de ambos equipos, terminó con victoria de los buzones por 1 a 0 con gol de Martín Icart. El segundo juego, donde actuaban los suplentes, comenzó sin inconvenientes. Pero cuando iban 20’ del segundo tiempo, o sea que faltaban diez para finalizar y Fénix perdía por 4 a 1, Carrasco le gritó al juez que lo terminara, se dio media vuelta y se fue.

El técnico de los de Capurro no le gritó ni le habló mal a sus futbolistas, pero se fue muy molesto de la cancha. No sin antes hacer varios de sus característicos gestos, abriendo los brazos, dándose vuelta, etc.



“¡Qué divino, ehhh! ¡Qué lindo! ¿Qué les pasa? ¿No quieren salir campeones?”, fueron algunas de las frases que tiró JR durante el partido de segunda hora. Hasta que cuando el equipo de Bueno convirtió el cuarto gol, se fue y terminó el amistoso.

Antes de desaparecer, les advirtió a sus futbolistas que de ahora en más no iban a jugar más amistosos, algo que el entrenador considera clave para su trabajo y que lleva a cabo cada semana. “Ahora solamente van a correr”, amenazó. Aunque seguramente esa medida fue producto de la bronca que tenía, pues parece difícil que un equipo de Carrasco no juegue partidos amistosos entre semana.

A la gente de Sud América no le cayó bien la actitud de Carrasco, dado que algunos jóvenes futbolistas, suplentes de los suplentes y que habían ingresado para jugar el segundo tiempo, sólo pudieron sumar 20 minutos de fútbol.



Seguramente lo que pasó será utilizado por el astuto entrenador de los de Capurro a su favor para que sus futbolistas no se aparten del gran objetivo: ganar para seguir arriba y se olviden de la presencia de periodistas y contratistas. Hoy vuelven a entrenar en el complejo y van a estar un buen rato escuchándolo.