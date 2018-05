Periodistas del interior a la cobertura de la Copa del Mundo

Son el reflejo del mundo periodístico deportivo del interior del país. Profesionales, y a la vez amateurs; sabedores de sus capacidades y de sus límites, aunque con estudios y la formación primordial de la vida, en el recorrido durante años por medios “chicos” en relación a los de la capital.

Tres comunicadores de tres departamentos distintos dejarán por algunos días su habitual presencia en las canchas de la OFI y darán paso a la cobertura más esperada del fútbol, la Copa del Mundo Rusia 2018. Están acreditados por la FIFA para trasladar a sus ciudades y a los medios nacionales e internacionales para los que trabajan la cita mundialista junto a la Celeste: Víctor Darwin Rodríguez, de Durazno, Yalis Fontes, de Rocha y Daniel López Moroy, de Tacuarembó.

De durazno.

“Desde el interior del país, así como nosotros habrá seguramente otros y a ellos desde nuestra labor les rendimos homenaje”, señala Víctor Darwin Rodríguez, de 49 años, que se desempeña en los medios de comunicación desde 1988.

Victor Darwin Rodríguez. Sus más recientes coberturas fueron la Copa del Mundo Brasil 2014 y la Copa América Chile 2015.

Lleva realizadas decenas de coberturas para medios de Durazno, y en la modalidad free lance para otros de Uruguay y el exterior, como el portal Quebec Noticia, de Canadá.

Ha estado en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, cubriendo eliminatorias. También hizo finales de la Copa América y la Libertadores. Trabaja de manera independiente y se encarga de la venta publicitaria para afrontar los costos. Los avisos “nunca cubren el cien por ciento de lo que hay que desembolsar”, admite, pero se muestra agradecido a aquellas firmas que siempre lo apoyaron, “más allá de que empresarialmente les sea redituable o no para sus fines comerciales”.

“Un gran agradecimiento a gente que me ha dado todo, sin pedir nada a cambio, como El País, empresa en la que estoy desde 1989; CW 25 Radio Durazno en la época de Carmita Bonfrisco; Zebra TV Canal 6. También a la AUF y, en particular, a grandes personas como Antonio Alzamendi, mi ídolo, con quien comencé en televisión en 1995 cubriendo la Copa América, en un programa que hoy lleva 23 años ininterrumpidos, o Antonio ‘Tony’ Pintos, que durante años se desempeñó junto a Víctor Hugo Morales, y Matías Cuelho, también duraznense, creador de la web Tenfieldigital”, señala el principal de VDR Producciones.

“Parto el 12 de junio, directo a Ekaterimburgo. Voy a cubrir la primera fase, con informes diarios para los medios locales y nacionales, con la prioridad de seguir a la Celeste, además de observar en Moscú el partido Alemania-México. Espero estar a la altura de la gran cita, experiencia creo tener y fe me sobra, así que creo que el periodismo deportivo nacional, en particular el del interior y el de Durazno, se van a ver satisfechos”, comenta.

De rocha.

Hace 30 años que Yalis Fontes trabaja como periodista en Rocha. Durante casi 20 fue informativista en Canal 9 Tele Rocha, único canal de aire del departamento; ahora es director de su portal Entrelíneas, medio acreditado ante FIFA en Rusia.

Yelis Fontes. El profesional rochense ya cubrió a Uruguay en la Copa Confederaciones 2013 y el Mundial de Brasil 2014.

“Si ser periodista en el interior del país no es fácil, imaginate sumarle una cobertura desde el exterior. Es un trabajo gigantesco. Pero creeme que vale la pena”, señala Fontes, que lleva una veintena de partidos siguiendo a Uruguay en el exterior, incluyendo la Copa Confederaciones y la Copa del Mundo 2014.

“La gente en el interior gusta de tener la visión de un coterráneo desde el lugar de los hechos. Las empresas locales visualizan eso y los motiva más a apoyar. Para uno es motivo de orgullo. Y podemos decir con propiedad que desde el interior también se puede”, agrega el periodista, quien ha entrevistado a referentes en el exterior, como Elías Figueroa en Chile, Quique Wolff en Argentina, Aldyr Schlee -el creador de la camiseta verdeamarelha de Brasil-, Héctor Chumpitaz en Perú y el famoso hincha colombiano “Cole”, el cóndor colombiano, que quedó enamorado de Cabo Polonio y La Paloma.

Sobre apoyos publicitarios oficiales para ayudar a enfrentar los gastos de la cobertura en Rusia, asegura que la comuna rochense siempre colabora. “Tanto la actual como en la anterior administración están al firme, incluso cuando generamos alguna actividad están atentos a participar. Sobre otros organismos, estamos esperando respuesta. Es difícil porque todo se reduce a la capital o al exterior; los medios del interior ya estamos acostumbrados”, sostiene Fontes.

“Esta Selección generó mucho adentro y afuera de la cancha. Yo le tengo mucha fe para una buena figuración. Además, es un grupo impresionante, a la hora de dar notas no se fijan si eres del interior o la capital. Tienen un respeto y humildad ejemplar, y ese es otro valor agregado de este gran plantel y este proceso’, finaliza.

De tacuarembó.

Daniel López Moroy, conocido relator tacuaremboense, hace 44 años que cubre los más importantes eventos del fútbol por radio Tacuarembó y diez emisoras que retransmiten al norte del río Negro.

Daniel López Moroy. Saldrá desde Rusia con dos emisiones diarias a las 8.00 y a las 12.00, del 14 de junio al 15 de julio, hasta el final del torneo.

“Para mí siempre es como si fuera la primera vez -cuenta- . Así tomé esta profesión desde el primer día, allá por 1975, cuando tuve la gran oportunidad de comenzar a relatar por CX 32 junto a Carlos Muñoz. Teníamos como comentarista a uno de los más prestigiosos periodistas de habla hispana como fue el argentino Enzo Ardigó. Desde entonces trabajamos en forma permanente hasta el día de hoy. He relatado en diferentes radios, como Oriental, Carve y El Espectador pero siempre vinculado a radio Tacuarembó desde mis inicios. A partir de 1999, con CX30 seguimos a Tacuarembó Futbol Club”.

“Lo de Rusia surgió a fin de año, en una charla con (Alberto) Kesman, gran amigo, que me dijo: ‘Tenés que ir al Mundial, vos tenés cómo conseguir los sponsors, dale que doblamos el codo’. Y así fue. Hablé con el dueño de la radio, Carlos Arezo, que siempre me respaldó en todo y me dio el aval para encarar el desafío que hoy es una realidad”.

Además, López Moroy cubrirá para el diario El Avisador. “Tengo una gran relación, lo que me llevará otra vez a escribir, como durante 18 años en El País, donde hice amigos entrañables como Jorge Crosa, Jorge Savia, Juan Alfonzo (hoy fallecido), Ariel Colmegna, Gerardo Pérez y Alberto Silveira, que con Diego Beltrán me convencieron que no era solo relatar, que también podía escribir. Por eso a El País lo llevo en el corazón”.

“Hoy más que nunca tenemos una Selección con un gran maestro y alumnos que han sorteado cada año con las mejores notas. En Rusia el equipo estará bien parado, así que entonces ‘adentro lo’ fobal’”, comenta.