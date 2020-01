Pereiro se va de PSV: acuerdo con la MLS, las charlas de Paco Casal y la palabra de Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gastón Pereiro es uno de los futbolistas uruguayos que cambiará de equipo en el período de pases de principio de año. El zurdo decidió no renovar contrato con el PSV, el cual termina a final de la temporada (junio 2020) y está de acuerdo con el club en salir en enero.

En diálogo con el programa Tiempo de Fútbol de Sport 890 comentó que continúa entrenando en PSV "esperando a ver qué se resuelve".

"Me quedan seis meses de contrato en PSV y la idea de ellos y mía también es salir para buscar un nuevo rumbo", confirmó.

"Me plantearon renovar el contrato hace un año, pero creo que no va a ser posible. Me dicen que si no renuevo lo mejor es irme ahora para no irme libre", agregó.

La chance de la MLS y la Premier League.

Pereiro confirmó del interés que tiene el equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en contar con él, el Football Club Cincinnati. Incluso ya hay un acuerdo entre los dos clubes. Pero el interés del jugador es seguir en Europa y su representante, Francisco "Paco" Casal trabaja en ello.

"Lo que sé es que el PSV me dijo que lo de la MLS es un acuerdo entre los clubes que está pronto, pero mi representante está hablando con Aston Villa y otros equipos pero no hay nada", afirmó.

Su agente y el grupo de empresarios están en Europa hablando con equipos. "En estos días iban a venir a Holanda a hablar con el PSV", agregó.

Incluso Cincinnati mencionó a Pereiro en su página web. "Eso es lo único bueno que está concreto, pero yo le manifesté a mi representante que si está la chance es seguir en Europa. Las ligas son más competitivas y seguiría a mayor nivel. Me dijeron que iban a hablar con equipos de Europa".

Si no se va del PSV no tendrá minutos.

"Me comentaron del club que si en estos seis meses decidía no renovar el contrato y seguía en el club, iba a ser muy difícil jugar porque no iban a poner a un jugador que se iba a ir libre en unos meses", aseguró.

Pero el zurdo de 24 años que en sus cinco años en el club holandés jugó 154 partidos oficiales y anotó 49 goles, admitió que uno de los motivos principales para su salida es volver a ser tenido en cuenta por el maestro Tabárez para la selección uruguaya.

"Es por lo más que quiero salir, para tener continuidad, para seguir estando en la selección. También para ser feliz, estar adentro de la cancha. Acá no lo estoy siendo".

Además dijo que en su última convocatoria con la Celeste "hablé un poco el tema (de la salida del PSV) con Suárez cuando fuimos a la selección, pero también lo consulto mucho con mi familia y amigos".