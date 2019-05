"No podemos perder más puntos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Fue algo atípico lo que pasó. No es algo que beneficie a nuestro fútbol y eso está claro. Acá no hay equipos de por medio sino el hecho y que en consecuencia no se pudo jugar la fecha. Lo primero que hay que decir es que Peñarol no tiene nada que ver porque se escucharon y leyeron muchas cosas que no son ciertas y lo bueno que tenemos desde ese punto de vista es que no tenemos nada que ver”, dijo Diego López en conferencia de prensa en Los Aromos.

“Como entrenador te puedo decir que el parate vino bien si porque hicimos un desgaste muy importante para ir a la altura y después nos dimos cuenta del esfuerzo que hicieron los jugadores. Cinco o seis la pasaron muy mal y hay que resaltarlo y decirlo. Fue mi primera vez en Bolivia y ya al llegar no me sentí bien de la cabeza y haciendo la charla técnica tampoco. Pero el día después lo primero que hice fue felicitar a los futbolistas por el esfuerzo porque fue grande”, agregó el técnico de Peñarol.

López expresó que “tuvimos este parate y a nosotros nos favoreció por esa razón, por el esfuerzo que hicieron los jugadores. Sirvió para recuperar físicamente ya que no se juega en las condiciones adecuadas en la altura. También pudimos recuperar a Walter Gargano y a Lucas Hernández, y hoy podemos decir que estamos bien para afrontar el partido con River Plate”.



¿Habrá rotación el sábado?

Peñarol visitará a River Plate este sábado en el Estadio Centenario y a propósito de ese encuentro, Diego López no dio indicios del equipo ni tampoco si habrá rotación o pondrá todo su poderío: “El partido que tenemos por delante es el de River. Nosotros tenemos que ganar el sábado y después prepararemos el siguiente. Hay que estar concentrados en esto que se viene y para eso venimos trabajando en la semana. Veremos cómo están los jugadores. Hoy vamos a afinar los trabajos y empezaremos a decidir el equipo”.

Las fallas que ha tenido el equipo

Diego López fue crítico a la hora de analizar los últimos resultados de Peñarol, sobre todo pensando en lo que se viene: “Es crucial esta seguidilla, pero no podemos pretender pasar por alto el partido con River Plate. Nosotros tenemos que mejorar y lo sabemos. Hay días que no jugamos bien, pero a Peñarol se lo mira cuando no juega bien, cuando empata y ni que hablar cuando pierde”.

“Como entrenador tengo que resaltar que el equipo tuvo un partido en el que no jugó bien contra Cerro. Hubo un error y terminó en gol del rival. El de Bolivia fue un partido particular pero la realidad es que Peñarol está primero un punto arriba y por un punto ganás el campeonato. También el equipo está peleando los dos frentes porque podemos avanzar en la Copa Libertadores”, agregó el “Memo”.

Por otra parte, López remarcó que “muchas veces se dice que Peñarol no llegó a pelear la clasificación a octavos de final y ahora tenemos una oportunidad única. Entonces no podemos decir que no se puede. Hay que ganarle a Flamengo un partido clave e importante en el que el Campeón del Siglo tiene que estar lleno porque nos jugamos muchas cosas. Por eso, resaltar las cosas negativas de Peñarol está mal y eso lo defiendo a muerte, porque el equipo está primero en el Apertura y peleando la clasificación a octavos de final de la Libertadores”.



Un rival con el que hay que tomar precauciones

“River es un equipo que por ahí no tiene los mejores resultados pero que me gusta, juega bien y nos complicó en la temporada pasada más allá de que fue con otro entrenador. Este año hicimos un amistoso y le vi jugadores que complican en velocidad y por afuera. En el partido contra Fénix los vi muy bien y si el primer tiempo terminaba 3-0 arriba no pasaba nada”, dijo Diego López acerca de los darseneros.

El entrenador aurinegro agregó que “por ahí los resultados no lo han acompañado hasta ahora, pero tienen un buen plantel y por eso tenemos que estar muy atentos. Nosotros no podemos perder más puntos y para que eso no suceda hay que afrontar este partido de la mejor manera”.



El “Mota” tendrá minutos el sábado

Diego López confirmó la recuperación de Walter Gargano y dijo que “minutos le vamos a dar porque está trabajando normalmente y los necesita para llegar bien para lo que se viene después porque son partidos lindos e importantes. Creo que hay que darle minutos. Después veremos si es desde el arranque o entrando desde el banco de suplentes, pero la idea es que juegue”.

¿Bajaron las chances de gol?

El entrenador de Peñarol habló también acerca del juego ofensivo de su equipo y dijo que “por ahí contra Cerro no hubo tantas chances de gol. Pero no es normal crear 15, 16 chances, lo normal es tener cuatro o cinco y hacer dos o tres. Nos gustaría hacerlas todas, pero no es fácil, el rival también juega. Si pongo como ejemplo el partido en Bolivia, si entra la del “Cebolla” y termina 2-2, se hablaba de otra cosa. Por eso hay que analizar todo lo que pasa en la cancha y no solamente el resultado”.