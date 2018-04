"La verdad es que estoy caliente. Era un partido que teníamos bastante controlado. Después de los 15 minutos del segundo tiempo retrocedimos demasiado las líneas y dejamos lanzar a un equipo que tiene como fuerte su juego aéreo. Nos terminan haciendo un gol por esa vía y después otro de un tiro libre que fue raro", analizó Leonardo Ramos tras la derrota 2-1 ante Libertad.



"Lo que más me da bronca es perder un partido que lo teníamos controlado. Después nos metimos demasiado atrás, aunque tuvimos dos chances claras de gol que no pudimos aprovechar. En la Copa esto es así: los errores se pagan. Cometimos dos errores y lo pagamos caro", agregó.



Sobre el retroceso del equipo, señaló que "parte fue culpa nuestra y otra parte fue mérito de Libertad que puso futbolistas con muy buen juego aéreo".



"Sacar cuentas a esta altura no. Los partidos que tenemos de local tenemos que ganarlos. Eso está claro. No puedo decir mucho más.Estoy con mucha bronca porque era un partido que teníamos controlado Mañana (jueves) ya nos pondremos a pensar en el clásico que obviamente es importantísimo y hay que ganarlo", finalizó.