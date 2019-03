“No podemos perder la línea de juego”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Fue un traspié y sabemos que no fue de los mejores partidos. Wanderers hizo méritos para llevarse el triunfo y convirtió los goles en momentos justos. Nosotros no concretamos nuestras chances y se dio así”, dijo Fabricio Formiliano en conferencia de prensa en Los Aromos.



Respecto a las cosas que Peñarol debe corregir, según Formiliano, “aparte de la definición cuando ellos tuvieron la pelota no supimos presionar bien y estuvimos muy pasivo. Ellos también hicieron cosas como para llevarse el partido y nos ganaron bien”.

Fabricio Formiliano y la explicación de la derrota de #Peñarol ante #Wanderers el domingo en el Estadio Centenario pic.twitter.com/f3ruL1E5Sx — Enrique Arrillaga (@arrillagae) 20 de marzo de 2019

Acerca del rendimiento de la defensa, “Tito” remarcó que “siempre hay cosas para mejorar y en ciertos partidos como con Liga y Wanderers, no le sacamos la profundidad al pase a espaldas y creo que estábamos muy en línea habilitando en el primer gol y el segundo entró el rival en pared y solo. Son cosas a corregir y lo sabemos. Tenemos que seguir trabajando”.



“A nadie le le gusta perder y a nosotros menos pero lo que me deja tranquilo es que estamos generando chances y tenemos buen juego colectivo que es lo más importante para no perder la línea”, cerró diciendo Fabricio Formiliano.