El pequeño mago: "Leo" Fernández la deja chiquita en los Juegos Panamericanos

El escenario que se le presenta es muy favorable. Tiene la gran pantalla de los Juegos Panamericanos a su favor porque se gana los reconocimientos por lo que deja ver.

Hoy, además de los elogios que podía tributar su anterior entrenador (Juan Ramón Carrasco) o de los pincelazos de su talento que se podían apreciar en los enfrentamientos que tuvo ante Nacional y Peñarol, la producción en la Celeste Sub 22 que está compitiendo en Lima lo pone en un podio.

Es muy real. Leonardo Fernández está consiguiendo una consideración muy especial de la gran afición porque su juego, en el que aúna calidad individual y talento para tomar casi siempre las mejores decisiones, hace crecer al Uruguay que orienta Gustavo Ferreyra.

“Leo” está convencido de lo que quiere hacer y lo hace. Es el más puro representante del fútbol endiablado y mágico. Es el que reivindica el enorme valor del enganche, porque mete el pase exacto, ya sea después de haberse tomado un segundo de pausa o tras haberlo sacado de primera, sin demora alguna.

El actual futbolista de Tigres de México hace todo correcto. Demuestra que es tan bueno en organizar el juego como en definirlo. Porque es tan preciso con el giro, la moña y el pase profundo al pique de un compañero como en el control orientado para quedar preparado para meter su toque a la red.

Fue figura en los dos primeros compromisos ante Perú y Jamaica, y el futbolista diferente que liquidó la contienda ante Honduras. Todo porque juega con la inteligencia que siempre caracterizó al viejo número 10. Con velocidad mental.

Es notorio que está un tiempo adelantado, o hasta dos, con relación al resto.

Por lo que se está viendo en los partidos que se disputan en el estadio San Marcos de Lima, el juego de Fernández permite renovar la apuesta. Defiende la teoría de que perfectamente se puede confiar que un jugador de sus características terminará siendo sumamente beneficioso para el fútbol colectivo del Uruguay que se viene.

Y así lo visualizan los periodistas deportivos. Por ejemplo, Rodrigo Romano (Canal 10 y Radio Carve) consignó: “Es un jugador con una visión de campo que no veía desde hace mucho tiempo. Tiene la capacidad de ver a dónde va a colocar la pelota antes de recibirla y cuenta con una pegada magnífica. Es extremadamente completo y su talento no debería medirse por la altura que tiene. Creo que es ese 10 que escasea”.

Eduardo Rivas (Canal 4 y Radio Oriental) se asocia a la opinión de Romano para ponderar a Fernández. “Tiene una facilidad de definición poco habitual para nuestro fútbol; su pegada es única. Quizás hoy todavía lo vea más delantero que enganche, pero le sobran las condiciones para hacer jugar a sus compañeros. Lo llamativo es lo sencillo que le resulta encarar y sacarse a los rivales de encima”.

Para Sebastián Giovanelli (Sport 890 y Directv) el fútbol de los Panamericanos “no es el parámetro ideal por la categoría de los rivales”, pero igual subrayó: “ya en el fútbol uruguayo ante rivales más duros, más grandes y valorizó su juego. Me gusta porque tiene gol, porque su remate es espectacular tanto en pelota quieta como en acción de juego. Es más, hace la diferencia con eso. Creo que si se lo trabaja, perfectamente puede tener una oportunidad en la selección mayor”.

Fabián Bertolini (1010 AM y Radio Montecarlo) consideró, al igual que Giovanelli, que todavía necesita superar una prueba más y quizás eso lo consiga cuando compita en una Liga más exigente. Igualmente, opinó: “Tiene algo que no abunda y es una fenomenal pegada. Es inteligente para moverse y está demostrando que merece un destaque. Hoy me parece que necesita un trabajo más en lo físico para llegar a la selección mayor. Pero es claro que atravesando la etapa de crecimiento, como la vivieron otros futbolistas celestes, puede dar una gran mano en la construcción del juego”.

Leo Sanguinetti (FM Del Sol y Canal 4) ponderó las virtudes de Fernández: “Es el jugador con mayor proyección que hay porque tiene una habilidad en el uno contra uno que no es habitual. Además, su pegada es extraordinaria. Si tengo que optar por un atributo mayor, diría que le gusta tomar decisiones en momentos difíciles y suele resolver bien. Es un futbolista que mejora a sus compañeros”.

Mauro Mas (Sport 890 y Canal 10) también cree que “hay mucho futuro en la carrera” de Leo Fernández. “Le veo tremendas condiciones, porque es un jugador muy ágil en su juego, resolutivo. Ratificó las condiciones que demostró en Fénix y dejó en claro que no debe haber otro jugador como él para tomar decisiones de manera rápida”.

Igualmente, opinó: “Me gustaría verlo un poco más, en un fútbol más exigente, pero no le quito méritos porque es ideal para el fútbol actual”.

José Carlos Álvarez de Ron (Canal 12 y CX 26), se mostró muy entusiasmado: “Es de las gratas revelaciones del fútbol uruguayo. Tiene una gran lectura de juego y una velocidad de resolución inusual. A su habilidad le agregó un juego en función del equipo y me parece que en eso contribuyó mucho (Juan Ramón) Carrasco. Además de la pegada, me gusta el coraje que muestra para jugar, para intentar crear”.

Aunque algunos quieren verlo en lugares más exigentes, a todos les genera asombro este proyecto de crack. Porque Leo, la deja chiquita.

Quieren verlo en la selección mayor.

Los tres partidos que Uruguay disputó por los Juegos Panamericanos han dejado como resultado el rendimiento destacado de cuatro jugadores.

Es notorio que la sociedad del eje central del mediocampo entre Francisco Ginella y Facundo Waller y la dupla letal de ataque que formaron Leonardo Fernández y Darwin Núñez se ganaron los mayores reconocimientos de hinchas y prensa especializada.

Debido a ello, Ovación invitó a sus lectores a participar de una encuesta para elegir al futbolista que les gustaría verlo en acción con la Selección mayor de Óscar Tabárez.

La consulta finalizará este martes antes del mediodía y por ahora la amplia mayoría se ha volcado a optar por el exfutbolista Fénix. Fernández suma el 61% de las adhesiones, mientras que en la segunda línea aparecen Ginella y Núñez. Lo que no deja de ser singular por la paridad de votos que estaban captando (16 y 15%). El 8% restante votó por el excelente mediocampista Waller.