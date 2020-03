Pepe Reina y los síntomas del Covid-19: "Me pasó un camión por arriba"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La semana pasada tuve todos los síntomas del coronavirus, han sido días difíciles en los que he tomado todo tipo de precauciones para no infectar a los que viven conmigo. Aquí no se hacen pruebas y esto solo puede ser un problema, pero ahora estoy bien. Es difícil, es como si un camión me hubiera pasado por arriba". Así, el arquero del Aston Villa, el español Pepe Reina, reveló a la Cadena Cope que le tocó "pasar el bicho".

El guardameta que juega en calidad de cedido en el Aston Villa de Inglaterra, contó cómo está experimentando la pandemia de emergencia en el Reino Unido: "Sigo todo lo que sucede tanto en España como en Italia, son tiempos difíciles y todos estamos preocupados. Lo que más me afecta es ver a las personas irse sin siquiera la posibilidad de ser saludadas por última vez por su familia".

"El fútbol es secundario en este momento, no me importa cuando volvemos al campo, lo que importa es la salud, entiendo que hay grandes intereses económicos en juego, pero es lo mismo en todos los sectores. No tiene sentido jugar sin público, pero en cualquier caso es esencial que vuelvas a jugar cuando hay todas las garantías para hacerlo de forma segura", remarcó Reina.

Después, el guardameta reconoció: "Para mí es fácil permanecer aislado. Somos gente muy privilegiada. Tenemos una casa grande, con jardín. Es una calle cortada con solo cuatro o cinco vecinos más... tenemos cierta libertad de movimiento. Podemos hacer actividad física sin problema. Yo pienso en la gente que vive en un piso de 70m2 con dos hijos y para mí son gente que le está echando muchos cojones, son héroes".