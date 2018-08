"Pepe" Herrera, por ahora sin club, se prepara con el capitán y basquetbolistas

Claudio Herrera está siguiendo con los trabajos físicos pese a no estar más en River Plate y a espera de una noticia que le asegure un nuevo vínculo con un club, aunque "Pepe" ya declaró su intención que sea Peñarol.

Luciano Parodi, actualmente jugador de Hapoel Be'er Sheva de Israel con el cual firmó hace menos de dos semanas, subió este lunes una foto a su cuenta de Instagram junto a varios deportistas de elite uruguayos: los también jugadores de básquetbol Martín Osimani (Boca), Federico Bavosi (Aguada), Leandro García Morales (Hebraica) y Leandro Taboada (Nacional), además de los futbolistas Diego Godín y Claudio Herrera.

Es que los basquetbolistas están entrenando en Montevideo durante el parate de la mayoría de las ligas del mundo, al igual que lo que sucede con el capitán de la selección uruguaya de fútbol. Pero el caso del "Pepe" Herrera es distinto, porque hace apenas un semana tenía club: River.

El pasado viernes 20 de julio el equipo darsenero anunciaba la baja de Claudio Herrera para el Torneo Clausura. Es que el lateral derecho de 30 años, que estaba desde 2010 en el club del Prado, rescindió su contrato para sumarse a Peñarol y competir por el puesto con Hernán Petryk y Giovanni González.

Pero al pase se trancó y el jugador ni siquiera se hizo la revisión médica. La situación se generó por un desacuerdo económico entre Peñarol y el Grupo Casal, que representa al futbolista.

"Hace dos días me dijo mi padre (que iba a ir a Peañrol) y casi me vuelvo loco. Ahora me encuentro con esto", dijo Herrera a Las Voces del Fútbol de Radio 1010. "Hace años que estoy esperando esta chance y nunca se me había dado. Era algo que sueño desde chiquito y espero que se pueda concretar", agregó.

De todas formas, el jugador aclaró que el desacuerdo por el dinero no está por él. "Al parecer se había complicado en tema de salario, pero creo que no es así porque no lo hago por plata. Es mi trabajo, pero no voy a Peñarol a hacer plata", afirmó.

Mientras tanto se encuentra en el Centro Deportivo Integral Enfoque del corazón del barrio Buceo, el cual es un proyecto de Andrés Scotti, Mario Rebollo y Vicente Sánchez, junto a varios deportistas de primer nivel.