El peor apronte: Nacional y una pálida imagen antes de recibir a Peñarol

Flojo, pero flojo lo de Nacional ayer ante Montevideo City Torque. Preocupante de cara a lo que viene en el Torneo Apertura y, principalmente, en la Copa Sudamericana. Peor forma que esta de aprontar el partido del próximo jueves ante Peñarol por el certamen continental, difícil.

Le cedió la cancha al rival, no generó juego, lo agarraron mal parado en defensa en reiteradas ocasiones y lo más preocupante de todo fue que no tuvo reacción. Se fue al vestuario perdiendo 1-0 y jamás hizo el click. Justamente todo lo contrario.

Apenas cayó el segundo tanto en el arranque del complemento, entregó el partido. Ni cerca estuvo de poner en aprietos a Gastón Guruceaga. La última media hora pareció un partido amistoso. MC Torque cerró el tanteador en 3-0, pero pudo hacer dos o tres más tranquilamente. La única explicación para eso fue que los atacantes no estuvieron más finos en la definición, porque Nacional prácticamente que no tuvo ideas para contrarrestar eso.



¿Qué decir de MC Torque? Cambió de técnico, perdió jugadores importantes en ofensiva, pero mantiene la idea y eso es lo que importa. Un equipo dinámico, con buen pie y que si tiene espacios, puede hacer cosas como las de ayer. En un fútbol donde muchas veces los equipos en desarrollo suelen salir a esperar a los equipos grandes, MC Torque rompe todos los manuales. Juega de igual e impone su ritmo. A Peñarol ya le generó varios dolores de cabeza. Ayer, por primera vez, le ganó a Nacional. Ya había estado cerca en otras situaciones y ayer se le dio. Y de qué manera. Ganando, goleando y gustando.



No hay dudas que de cara al jueves por el partido de ida de la Sudamericana, no hace falta encontrar motivación. Es un clásico, por Copa y nuevamente en el Gran Parque Central; pero lo de anoche no fue un llamado de atención. Fue un cachetazo.



El gol de Franco Pizzichillo ante Nacional. Foto: Francisco Flores.

El partido

De pique, MC Torque arrancó mejor parado. Tomó la pelota y le dio dinámica al partido. El equipo empezó con mucha movilidad y dejó sin ideas a Nacional.



Lucas Rodríguez tuvo la primera a los 21’ con un disparo de afuera del área que se fue apenas por encima del horizontal. Cuatro minutos más tarde, Bautista Cejas entró por el corazón del área e hizo volar a Sergio Rochet.



Recién a los 45’ MC Torque encontró el tanto de apertura. Antes de irse al descanso, Lucas Rodríguez puso el 1-0 con un disparo que se desvió en Christian Almeida y descolocó a Rochet.



El complemento arrancó de la misma manera que terminó el primero: con MC Torque proponiendo y exigiendo a la última línea de Nacional. A los 58’, Cejas amplió rápidamente la ventaja. En una buena maniobra individual, encaró hacia el medio y sacó un potente disparo cruzado para el 2-0.



Pero no todo terminó ahí. A los 67’, Franco Pizzichillo entró como centrodelantero y cabeceó con el manual del número 9, de pique al suelo, para bajarle el telón al encuentro.



De ahí en más todo fue de MC Torque. Ganó 3-0, pero pudo hacer dos o tres más



Leandro Fernández en MC Torque vs. Nacional. Foto: Francisco Flores.

ADEMÁS Corujo se fue sentido tras choque con Rochet Dos buenas y una mala para Alejandro Cappuccio en lo que refiere a la situación sanitaria dejó el partido de anoche ante Montevideo City Torque. Pensando en el compromiso del próximo jueves contra Peñarol por la Sudamericana, lo positivo fue que en el tricolor volvieron a tener minutos Felipe Carballo y Leandro Fernández.



El volante saltó a la cancha para disputar el segundo tiempo. Lo hizo con un casco, producto de la fractura en el cráneo que sufrió el pasado 13 de mayo ante Atlético Nacional por la Copa Libertadores. Tuvo un remate de larga distancia y poco más. Le costó entrar en ritmo en un Nacional al que ayer no le salió nada.



El delantero, en tanto, jugó el primer tiempo luego de haber superado el desgarro en el recto anterior del cuádriceps. No tenía actividad desde el 19 de junio ante Boston River. Apenas mostró un par de pinceladas en ofensiva y fue sustituido en el entretiempo.



Está claro que ninguno completó un buen partido, al igual que Nacional en general, pero es bueno que hayan podido tener rodaje para lo que viene a nivel internacional y también para el cierre del Apertura.



Lo negativo ayer fue el golpe que sufrió Guzmán Corujo. El zaguero tuvo que ser sustituido en el final luego de chocar con Sergio Rochet. El arquero salió del área para despejar la pelota, se lo llevó puesto y lo golpeó en la zona abdominal con una de sus rodillas. Corujo se quedó en el suelo durante unos minutos con grandes signos de dolor y tuvo que dejarle su lugar a Renzo Orihuela.

Cuello ya le ganó con tres equipos distintos

Román Cuello, entrenador de Montevideo City Torque, destacó el nivel de sus dirigidos a pesar de las bajas que sufrió recientemente la institución con las partidas de Yonatthan Rak a los Xolos de Tijuana y Gustavo Del Petre a Estudiantes de La Plata.



En este sentido, el DT comentó que los que emigraron eran “muy buenos”, pero que “los que se quedaron tienen ganas de demostrar lo mismo”.



El técnico es un especialista en obtener victorias ante el conjunto tricolor, ya que lo venció en tres oportunidades y con la particularidad que en todas ellas lo hizo estando al mando de equipos distintos: con Liverpool, Wanderers y ahora con Montevideo City Torque.



Sobre este hecho, Cuello comentó lo siguiente: “No tengo la receta, fueron los jugadores, hemos encontrado un grupo muy receptivo, en esto tiene mucho que ver el trabajo que hizo Pablo (Marini) antes”, afirmó.



Por otra parte, al ser consultado acerca de cuál fue el aspecto que más le gustó del rendimiento de su equipo en la tarde de ayer, comentó: “El carácter, el ser competitivo, el tener oportunidades y aprovecharlas. Fue una buena demostración de carácter”, sentenció.



Román Cuello lleva dos partidos al frente del equipo y suma puntaje perfecto. Antes de vencer a Nacional, debutó con triunfo por 3-2 frente a Villa Española en condición de visitante.



En la recta final del torneo le queda: Cerrito, Liverpool, River Plate, Cerro Largo y Progreso.