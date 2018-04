"Si pensamos en lo que fue el viaje, nos volvemos locos"

“Si nos ponemos a pensar lo que nos llevó el viaje, nos volvemos locos. Tratamos de estar hora a hora con los muchachos motivándolos para que no pensaran mucho. Y luego dejarlos descansar”, dijo el técnico violeta sobre el viaje que realizaron a Maturín.



“Creo que la revancha va a ser diferente. Monagas es un equipo que juega bien y que es despreocupado. El riesgo es cuando te dejan gente arriba y no bajan. Es un partido que tenemos que ganar, pero en el que tenemos que estar muy equilibrados porque ellos técnicamente y en velocidad son muy buenos”, insistió Acevedo. “En el Franzini teníamos que arriesgar o arriesgar. Ahora tenemos que ganar, pero sabemos que ellos pueden crecer en su casa y tenemos que estar muy atentos. Si en el Franzini jugaron despreocupados, imaginate en su casa. Es un partido de mucha tensión”, añadió el técnico, quien confirmó a su vez la evolución de Cougo. “Entrenó viernes, sábado y domingo muy bien. Hizo todo el trabajo a la par del resto. Si no hay ningún imprevisto, juega”, explicó.



Distinta es la situación de Santiago Carrera, que se viene recuperando pero aún no está al 100%. De todas maneras, Acevedo puede mandarlo a la cancha si necesita juego aéreo. “Es la variante que tengo”, afirmó el DT, quien vio el clásico antes de viajar.

“Era el mejor resultado para nosotros. Vi a un equipo mejor que el otro, no voy a decir cuál”, sonrió. “Pero tuvo más opciones de gol y generó. El otro equipo también fue inteligente, porque aprovechó la jugada que tuvo y la mandó a guardar. Y eso también vale”, culminó.