“Me voy contento con la actitud que tuvo el equipo y con el juego que mostró en algunos momentos. Tampoco voy a analizar mucho, no le voy a sacar el trabajo a ustedes, Je”, dijo Sergio Blanco rodeado de micrófonos al final del debut bohemio en la Libertadores. “Obvio que no me voy contento con el resultado”, añadió el “Chapa” que iba derecho a ponerse hielo en el vestuario, porque no sentía la pierna consecuencia de una barrida sobre la línea que le dio de lleno en la canilla.



“Siempre pasa en los partidos de Copa. La Copa es linda, se disfruta, pero también uno se va con un poquito más de hielo que en los partidos del torneo local”, reconoció.



“Sabíamos que Olimpia era un equipazo, que tiene muchos jugadores de jerarquía y trayectoria. Y un cuerpo técnico con mucho nivel. Es un equipo copero, por eso el partido era muy difícil”, dijo el capitán, que sabe que la revancha será aun más complicada. “Por su gente, por su historia, van a tratar de llevar el partido adelante. La responsabilidad será de ellos, nosotros tenemos que estar ordenados y tener paciencia. Para el viernes lo que espero es ganar. Hay que ir a remarla. Sabemos que allá va a ser doblemente difícil”, añadió el goleador. “Hoy demostramos, creo en mi humilde opinión, que estuvimos a la altura de las circunstancias. Y pudimos mantener el cero en el arco, que para nosotros era muy importante, porque los goles de visita son muy complicados”, explicó.



“Obvio que siempre hay que ganar en casa. Teníamos que mantener el cero y lo conseguimos y yo tenía que haberla embocado, pero no pude.



Me parece que el partido fue lindo, se manejó la pelota. Sobre todo teniendo en cuenta que era un equipo paraguayo y otro uruguayo. Fue parejo y creo que el resultado justo. Pudimos haber ganado o perdido, pero la serie está abierta. Y no sé si muchos pensaban que íbamos a ir a Paraguay con la serie abierta. Por suerte lo logramos”.