Peñarol y Wanderers fueron muy tibios: no arriesgaron y se repartieron los puntos

Peñarol, el equipo grande que por obligación histórica debe salir siempre a buscar el triunfo juegue donde juegue, sin importar el rival, no lo hizo. Wanderers, el equipo que jugaba en su casa y con la chance de ganar para ser el único puntero del Torneo Apertura 2021 tampoco lo hizo.

En el Parque Alfredo Víctor Viera, Peñarol y Wanderers no fueron grandes protagonistas de un partido que estaba bajo la lupa por los últimos arbitrajes frente a los aurinegros.

Y más allá de que hubo jugadas en las que se protestaron algunas incidencias, Yimmy Álvarez nada tuvo que ver en el empate sin goles anoche en el Prado.

En la primera parte y luego de un flojo inicio, el carbonero se acomodó, mostró solidez defensiva para frenar la ofensiva bohemia que tuvo a Diego Hernández como el mejor, pero que le costó un montón generar fútbol en ataque.

Peñarol y Wanderers no se superaron en el Prado. Foto: Francisco Flores.

Las ausencias de Joaquín Piquerez, Giovanni Fernández, Walter Gargano y Facundo Torres se sienten en Peñarol y eso queda en evidencia.

El equipo no genera lo que generó en la Copa Sudamericana y con el paso de los partidos, la goleada a Boston River parece ser agua en un desierto de pocas ideas ofensivas.

Del otro lado, mientras tanto, el bohemio no fue profundo y aunque utilizó bien las bandas por momentos, careció de ese último toque para convertir y esto no es nuevo: el equipo de Daniel Carreño —anoche lo dirigió Rodrigo Bengua— apenas anotó dos goles en cuatro encuentros.

Y si de falta de gol se trata, la situación de Peñarol no es muy distinta, porque solo convirtió en una de sus cuatro presentaciones hasta el momento en el Campeonato Uruguayo 2021 —los cinco goles a Boston River en la segunda fecha— y suma tres empates sin goles en cuatro fechas.

La expulsión a Valentín Rodríguez en Peñarol. Foto: Francisco Flores.

Pero a pesar de eso, alguna situación generó el equipo de Mauricio Larriera, sobre todo tras el ingreso de Agustín Canobbio a los 29’ tras la lesión de Damián Musto.

El atacante de 22 años fue el mejor del mirasol y en el inicio del complemento fue el protagonista de las mejores oportunidades en el ataque: habilitó a Agustín Dávila a los 48’ y luego definió a los 51’ obligando a una gran atajada de Ignacio De Arruabarrena.

Pero la correcta expulsión de Valentín Rodríguez por doble amarilla condicionó a un Peñarol que no tuvo respuestas desde afuera ni ideas desde adentro. Tampoco Wanderers las tuvo. El bohemio no aprovechó ese hombre de más, no inquietó a Kevin Dawson y se perdió la gran chance de ganar para ser el único puntero.

Peñarol y Wanderers no arriesgaron. Se repartieron los puntos en el Prado y dejaron una pobre imagen futbolística que deben mejorar de manera urgente si es que pretenden pelear por el título de campeón del Apertura 2021.