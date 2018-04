Por un triunfo impostergable

Peñarol - Atlético Tucumán



Copa Libertadores - Grupo C



Hora: 19.15.



Estadio: Campeón del Siglo.



Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). Asistentes: Rodrigo Correa y Bruno Pires. Cuarto árbitro: Dewson Freitas.



Peñarol: K. Dawson; G. Varela, F. Formiliano, R. Arias, R. Rojo; A. Canobbio, G. Pereira, C. Rodríguez, F. Estoyanoff; M. Rodríguez y G. Fernández. DT: L. Ramos.



Atlético Tucumán: A. Batalla; C. Villagra, R. García, M. Osores, G. Risso; G. Acosta, N. Leyes, R. Aliendro, G. Núñez; L. Rodríguez y J. Toledo o L. Díaz. DT: R. Zielinski.