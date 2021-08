Peñarol vs. River Plate: ambos van por un triunfo, pero por distintos objetivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde las 18.00 horas, Peñarol y River Plate se enfrentarán en el Campeón del Siglo en lo que promete ser un lindo partido de fútbol.



Ambos tienen necesidad de ganar. El Darsenero para seguir al acecho del líder Plaza y el aurinegro, a pesar de que tiene chances matemáticas de seguir peleando por este Apertura, para no perder pisada en la Anual.



El empate no dejará bien parado a ninguno, por lo que no pueden especular con otro resultado que no sea un triunfo.