Gastón a la cancha en lugar de Viatri

Una molestia estomacal dejó afuera del partido al argentino y Rodríguez se ganó la titularidad.



El once parecía no tener sorpresas. Dawson; González, Formiliano, Lema, Hernández; Brian Rodríguez, Gargano, Pereira, Canobbio; Fernández y Viatri. Pero el argentino no podrá ser de la partida por una molestia estomacal y Diego López tuvo que meter mano en el equipo.



Con la ausencia del atacante, será Gastón Rodríguez quien ocupe el lugar y acompañe al "Toro" en el ataque aurinegro que desde las 20 enfrentará a Rampla Juniors.



Otros que también estuvieron con los mismos problemas que el argentino fueron Fabricio Formiliano y Ezequiel Busquets aunque el zaguero no se perderá el partido, mientras que el juvenil quedó afuera.



De esta manera, Darwin Nuñez se ganó un lugar en el banco de suplentes y junto a Luis Acevedo pueden ser las variantes en el ataque para enfrentar a los Picapiedras.



Solo resta esperar la confirmación previa al juego, pero el "Memo" pierde a Cristian Rodríguez, Lucas Viatri y Ezequiel Busquets para la segunda jornada del Torneo Apertura.